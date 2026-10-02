Для белорусов изменились правила получения визы в Португалию

Для белорусов изменились правила получения визы в Португалию3
- 2.10.2026, 11:05
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Теперь подтверждение проживания нужно получать напрямую от отеля.
Для белорусов поменяли правила подачи документов на туристическую визу в Португалию с 1 октября. Об этом сообщил VFS Global – официальный партнер посольства Словакии в Беларуси.
Раньше в качестве подтверждения проживания белорусы могли представить бронирования, оформленные через Booking.com и другие онлайн-платформы. Теперь они не подойдут.
По новым правилам, нужен оригинал ваучера из гостиницы с подписью и печатью представителя отеля.
При этом такое подтверждение проживания должно быть обязательно. Без ваучера из отеля или в случае, если он будет оформлен неправильно, документы на визу просто не примут.