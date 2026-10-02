В Румынии снова упал дрон во время атаки РФ на Украину 2.10.2026, 11:00

Иллюстративное фото: Getty Images

На месте падения вспыхнул пожар.

На территории Румынии снова зафиксировали падение вероятного дрона во время ночной атаки России на Украину 2 октября. На месте возник пожар.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, румынская радиолокационная система наблюдения зафиксировала новые атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.

Около 05:00 утра поступило сообщение о том, что объект - вероятно, дрон - упал вблизи села Плаура, что в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар.

Отмечается, что жертв и материального ущерба не было.

На место происшествия для тушения пожара была направлена пожарная машина и бригады Министерства национальной обороны. Территорию оцепили, а специализированные бригады Минобороны проведут расследование на месте происшествия.

«Хотим отметить, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не зафиксировали вчера ночью никаких несанкционированных вторжений в воздушном пространстве страны», - добавили в Минобороны.

Напомним, 29 сентября на востоке Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на дрон. На месте возник пожар. Огонь впоследствии погас самостоятельно. Пострадавших нет, материальный ущерб также не зафиксировали.

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