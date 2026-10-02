В центре Минска на месте католического кладбища строят Академию КГБ 23 2.10.2026, 11:34

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Вид на костел Святого Роха и строительную площадку Академии национальной безопасности КГБ. Фотография от 4 июня 2026 года с сайта «Радыё Свабода»

«Радыё Свабода» получило документы о секретном комплексе силовиков.

В центре Минска — рядом с костелом Святого Роха, на территории исторического Золотогорского кладбища — уже больше года ведется строительство крупного шестиэтажного комплекса. Работы идут в обстановке строжайшей секретности и без какого-либо общественного обсуждения. «Радыё Свабода» получило документы, подтверждающие, что в центре Минска возводят новый секретный комплекс силовиков.

«Радыё Свабода» отмечает, что строительство ведется с нарушением границ охранных зон Золотогорского кладбища. На спутниковом снимке Planet Labs от 16 августа 2026 года видно само здание, обозначены границы стройки и территория кладбища, где любое строител

В 2023 году объединение бывших силовиков BELPOL со ссылкой на собственные источники сообщило, что на этом участке может быть построено новое здание Академии национальной безопасности (АНБ) — учебного заведения, подчиненного КГБ. Сообщалось, что общежитие при нем будет вмещать 150 курсантов. Однако в открытом доступе до сих пор не появилось проектной документации, которая бы однозначно подтверждала назначение этого объекта.

Вид на костел Святого Роха и строительную площадку Академии национальной безопасности КГБ. Фотография от 4 июня 2026 года с сайта «Радыё Свабода»

Власти продолжают скрывать информацию о том, для кого и на каком основании ведется строительство. Чиновники, с которыми беседовали журналисты «Свабоды», сослались на то, что информация о проекте «для ограниченного пользования».

Между тем «Свабода» нашла официальную проектную документацию, которая впервые позволяет связать стройку на Золотой Горке с одним из самых засекреченных учебных заведений Беларуси — Академией национальной безопасности. На основании этих документов можно оценить масштаб нового комплекса и понять его внутреннюю планировку. Согласно документам, проектная численность курсантов в несколько раз превышает цифры, ранее озвученные публично.

Тир, бассейн и общежитие на сотни человек: как будет выглядеть Академия КГБ

Проектная документация, полученная и изученная «Радыё Свабода», позволяет составить представление о внешнем виде и внутренней планировке комплекса. За официальным названием «многофункциональное здание» скрывается режимный учебно-жилой комплекс, оснащенный собственной столовой и спортивными объектами. В проектной документации можно заметить специфические, не присущие рядовым учебным заведениям помещения, отмечают журналисты.

Концептуальная модель, демонстрирующая внешний вид и цветовое решение будущего здания Академии национальной безопасности КГБ Беларуси. Вид со стороны пересечения улиц Золотая Горка и Краснозвездной. Позади здания расположен костел Святого Роха, «Радыё Сва

Комплекс состоит из трех основных частей: блока А — учебного корпуса с общежитием, блока Б — столовой и блока В — бассейна со спортивным залом. На огороженной территории предусмотрен контрольно-пропускной пункт (КПП) с доступом со стороны улицы Золотая Горка.

Основная часть комплекса — блок А — в пояснительной записке обозначена как «учебный корпус с общежитием». Это шестиэтажное здание, включающее подземный и технический уровни. Его общая площадь составляет почти 28 900 квадратных метров. Объект рассчитан на размещение 1250 обучающихся, при этом общежитие вмещает 627 человек.

Нижний, подземный уровень блока А расположен на глубине пяти метров. Здесь запроектированы тир площадью 597,8 м² и длиной около 56 метров; отдельный склад оружия — два помещения для его хранения и одно помещение для выдачи; склад РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты); два склада с обозначением НЗ (в военной терминологии означает неприкосновенный запас на случай чрезвычайной ситуации); а также четыре склада КЭС (квартирно-эксплуатационной службы, которая отвечает за здание, инженерные сети и хозимущество).

Остальную часть подземного уровня занимают технические и складские помещения, а также бытовые помещения для персонала.

На первом этаже здания на плане обозначены пост охраны, система контроля доступа в вестибюли, помещения для хранения оружия и мобильных телефонов, а также медицинский блок, несколько аудиторий и тренажерный зал.

Второй этаж отведен преимущественно под административные нужды. Проектом здесь предусмотрены многочисленные кабинеты, библиотека, несколько учебных аудиторий, лекционно-актовый зал на 300 мест и два конференц-зала.

Отдельное крыло выделено для руководства учреждения. Согласно проектной документации, тут предусмотрены два кабинетных блока площадью 104,5 м² и 93,5 м². В состав каждого входят кабинет руководителя, собственная приемная, комната отдыха и санузел с душем.

Третий этаж обозначен как технический: окон здесь практически нет. Тут находятся нижние части двух лекционных аудиторий (каждая — на 150 мест) и технические помещения.

Значительную часть площади с четвертого по шестой этаж занимает общежитие, объединенное с учебными аудиториями и лекционными залами, расположенными в отдельном крыле.

Блок Б — отдельное одноэтажное здание, в котором размещаются столовая и спортивный комплекс. Общая площадь здания составляет 4,3 тыс. квадратных метров. На эксплуатируемой крыше здания проект предусматривает спортивный стадион с беговыми дорожками и площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона и тенниса. Отдельный участок крыши отведен под уличные тренажеры.

Блок В представляет собой двухэтажный спортивный комплекс с подземным техническим уровнем общей площадью около 2800 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены 25-метровый бассейн, раздевалки, душевые и две сауны. На втором этаже разместится спортивный зал площадью 634 квадратных метра с подсобными помещениями.

В общей сложности суммарная площадь только трех основных блоков составляет около 36 тысяч квадратных метров.

Строят учебный центр КГБ за бюджетные деньги. Согласно данным государственных инвестиционных программ, на строительство выделено не менее 25,7 млн рублей.

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