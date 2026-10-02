Украина парализовала крупнейший российский нефтяной хаб под Самарой 1 2.10.2026, 12:09

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Фото: Exilenova+

На объекте сходятся сразу четыре магистральных нефтепровода.

В ночь на 2 октября Самарскую область атаковали украинские беспилотники, а рано утром власти объявили ракетную опасность и призвали жителей региона найти укрытие. В Самаре на этом фоне остановили движение наземного общественного транспорта. Об отбое тревоги глава области Вячеслав Федорищев сообщил через несколько часов — в половине девятого утра по московскому времени. При этом он не проинформировал о последствиях воздушной атаки.

Местные жители в соцсетях писали о взрывах под Самарой. Как установила Astra по кадрам очевидцев, целью украинского удара стала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Самара». Это крупнейший в России нефтяной транспортный и распределительный хаб, принадлежащий «Транснефти». Площадь объекта составляет более 216 гектаров, на которых расположен 71 резервуар общей емкостью более 1,6 млн кубометров нефти. На объекте сходятся сразу четыре магистральных нефтепровода: «Альметьевск — Куйбышев», «Калтасинский — Куйбышев», «Нижневартовск — Курган — Куйбышев» и «Гурьев — Куйбышев». Таким образом, на ЛПДС для дальнейшей транспортировки поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Также этой ночью украинские дроны массированно атаковали «промышленную инфраструктуру» Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Как установила Astra, сильный пожар возник в районе двух расположенных рядом предприятий — Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и химического предприятия «Каустик». Первый входит в топ-10 крупнейших в России и может перерабатывать порядка 14,8 млн тонн нефти в год. В свою очередь «Каустик» поставляет химическую продукцию российскому военно-промышленному комплексу.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 646 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были зафиксированы в небе над 13 регионами и аннексированным Крымом, в том числе над Самарской и Волгоградской областями, а также над Тульской, Калужской, Ростовской, Саратовской и Астраханской. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

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