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Будет вспышка — пойдет лавина

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  • Любовь Соболь
  • 2.10.2026, 12:21
  • 5,188
Будет вспышка — пойдет лавина

Если бы Пригожин сейчас шел на Москву, соляру бы ему принесли уже в первую минуту.

Оба видео этой девушки набрали более 5 млн просмотров каждое. Сотни тысяч лайков и тысячи комментариев поддержки. И это не Боня, нарабатывавшая аудиторию годами, а продавщица (к сожалению, уже бывшая) из «Пятерочки».

У народа кончается терпение, и это все более заметно. Эффект накопительный: война, постоянные запреты и ограничения, блокировка интернета, рост налогов, рост ЖКХ, отсутствие надежд и, наоборот, ожидание плохих новостей. Ты ничего не можешь, и прав у тебя никаких нет, но государству постоянно чего-то должен.

Если будет вспышка — пойдет лавина. Вопрос в том, кто будет этой вспышкой. Если бы Пригожин сейчас пошел на Москву, соляру бы ему принесли уже в первую минуту.

Любовь Соболь, Х

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