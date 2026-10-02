Будет вспышка — пойдет лавина 6 Любовь Соболь

2.10.2026, 12:21

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Если бы Пригожин сейчас шел на Москву, соляру бы ему принесли уже в первую минуту.

Оба видео этой девушки набрали более 5 млн просмотров каждое. Сотни тысяч лайков и тысячи комментариев поддержки. И это не Боня, нарабатывавшая аудиторию годами, а продавщица (к сожалению, уже бывшая) из «Пятерочки».

Оба видео этой девушки набрали >5 млн просмотров каждое. Сотни тысяч лайков и тысячи комментариев поддержки. И это не Боня, нарабатывавшая аудиторию годами, а продавщица (к сожалению, уже бывшая) из «Пятерочки».



У народа кончается терпение и это все более заметно. Эффект… pic.twitter.com/3a0JBAbGpD — Соболь Любовь (@SobolLubov) October 2, 2026

У народа кончается терпение, и это все более заметно. Эффект накопительный: война, постоянные запреты и ограничения, блокировка интернета, рост налогов, рост ЖКХ, отсутствие надежд и, наоборот, ожидание плохих новостей. Ты ничего не можешь, и прав у тебя никаких нет, но государству постоянно чего-то должен.

Если будет вспышка — пойдет лавина. Вопрос в том, кто будет этой вспышкой. Если бы Пригожин сейчас пошел на Москву, соляру бы ему принесли уже в первую минуту.

Любовь Соболь, Х

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