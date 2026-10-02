«Положение Лукашенко очень шаткое» 1 2.10.2026, 12:28

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На одной России белорусский режим уже далеко не уедет.

Диктатор Лукашенко возмутился обвинениями в том, что многовекторность Беларуси отдаляет ее от главного союзника:

— Наш интерес и векторы там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего с вами, Российской Федерацией. Поэтому болтовня про эту многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы.

По словам правителя, «отхода здесь никакого и тем более предательства нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу».

Зампредседателя Белоруского конгресса демократических профсоюзов Максим Позняков считает, что все это выглядит так, будто Лукашенко оправдывается перед Кремлем за некоторое улучшение отношений с Соединенными Штатами.

В разговоре с «Салідарнасцю» профсоюзный лидер отметил, что такое положение вещей не очень нравится Москве. И это вынуждает использовать встречу с российским губернатором для заверений в вечной преданности.

— Фраза Лукашенко о том, что мы всегда с Россией и видим на примере Украины, к каким последствиям может привести «предательство», – для меня публичное свидетельство того, что он очень хорошо осознает тотальную зависимость от РФ и возможность даже военного вмешательства в случае, если что-то пойдет не так.

Конечно, положение Лукашенко очень шаткое. Но он всегда пытался усидеть на двух стульях, и сейчас опять же пытается уже в таком преклонном возрасте демонстрировать шпагат и уговаривать, убаюкивать российские власти заявлениями, что всегда будет с ними «в одном окопе».

Однако при этом Лукашенко прекрасно понимает, что сейчас на одной России далеко не уедешь, что она экономически теряет очень много из-за этой войны, что последствия будут очень серьезными.

Правителю Беларуси придется делать выбор: либо менять ситуацию и налаживать сотрудничество с другими странами, либо тонуть вместе с экономикой РФ.

Сейчас Лукашенко хочется откусить напоследок какой-то кусок пирога, в виде даже этого самолета «Освей», с которым большие проблемы (о проекте создания российско-белоруского самолета стало известно в 2023 году, в 2024-м году было подписано соглашение, а в 2026-м планировалось выпустить два первых опытных образца. Однако, из-за разногласий, в том числе финансовых, сроки были отодвинуты – С.).

Насколько я понимаю, там просто идет борьба за то, где будут собирать этот самолет. Для Лукашенко это очень важно и интересно: технологии и оборудование маломоторных самолетов – то, чего в Беларуси не было. А также важно вытащить и максимально выгодно использовать российские ресурсы.

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