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Путин приказал своей армии отказаться от «всех правил войны»

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  • 2.10.2026, 12:33
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Путин приказал своей армии отказаться от «всех правил войны»
Фото: Getty Images

Украинская разведка получила эту информацию после перехвата разговоров представителей Кремля.

В сентябре российский диктатор Владимир Путин дал военному руководству РФ указание отказаться от каких-либо «правил ведения войны». Это касается и воздушных атак на Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, в сентябре Путин дал российскому военному руководству указание отказаться от ограничений во время воздушных атак.

Это привело к резкому увеличению ударов по гражданским объектам Украины на фоне масштабных усилий по восстановлению преимущества в войне.

Украинская спецслужба получила эту информацию после перехвата разговоров представителей Кремля.

«Он (Путин - ред.) сказал, что сейчас нет никаких правил», - рассказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин отдал приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать атаки на Киев, нанося удары по школам, больницам и дата-центрам.

Зеленский подчеркнул, что атака России на школу в Киеве 1 октября показала, насколько распространены подобные целенаправленные удары.

Последняя российская кампания является ответом на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, портам и складам в глубине России, которые привели к нехватке топлива и усилили чувство незащищенности в городах и туристических центрах страны.

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