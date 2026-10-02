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Сторонник Украины Кулбергс идет за победой на выборах в Латвии

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  • 2.10.2026, 13:06
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Сторонник Украины Кулбергс идет за победой на выборах в Латвии
Андрис Кулбергс
Фото: Ieva Ābele / Saeima / CC BY-SA 2.0.

Премьер Латвии обещает «непоколебимую поддержку Украине».

В Латвии накануне парламентских выборов главным политическим вопросом стала безопасность на фоне войны России против Украины. Премьер-министр Андрис Кулбергс, выступающий за активную поддержку Киева, рассчитывает сохранить власть, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Кулбергс пришел к власти в мае после распада предыдущей коалиции. Одной из причин стали инциденты с военными беспилотниками, которые проникли в воздушное пространство Латвии. Балтийские чиновники также предупреждают о российских диверсиях, кибератаках и других гибридных действиях. Москва отвергает эти обвинения.

Во время кампании премьер обещал «непоколебимую поддержку Украине» и расширение возможностей Латвии по борьбе с беспилотниками.

При этом отношение к России разделяет латвийское общество. «Война в Украине расколола наше общество. Многие люди смотрят на ситуацию совершенно иначе», — заявил Кулбергс Reuters. Он добавил, что часть граждан не считает Россию угрозой и выступает против увеличения расходов на оборону.

Центристский «Объединенный список» лидирует в опросах с 14,4%, однако в парламент могут пройти семь партий, что осложнит формирование коалиции. Второе место занимает «Суверенная сила» с 9,4%. Партия выступает против помощи Украине и пользуется поддержкой части русскоязычного населения.

На выборы также рассчитывает популистская «Латвия прежде всего», которая пытается привлечь избирателей, выступающих за более прагматичные отношения с Россией.

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