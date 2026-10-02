Минчан позвали обниматься с незнакомцами 16 2.10.2026, 17:05

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фото: onliner.by

Платные «каддл-пати» вызвали споры в соцсетях.

Встречи в формате «каддл-пати» в мире существуют уже больше 20 лет. В Беларуси — около четырех. На одну из таких мы даже ходили. Суть вечеринки — восполнить нехватку тактильной близости и получить поддержку. Как утверждают организаторы — без эротического подтекста. Несмотря на то что формат не новый, один из постов с приглашением на встречу в Минске неожиданно стал очень популярным в Threads: его просмотрели больше 225 тысяч раз — и, естественно, не оставили без комментариев, пишет Onlíner.

Пользователи Threads не только комментировали этот пост, но и создавали собственные ветки с обсуждением темы.

«Что в голове у этих людей? Как можно обнимать рандомного человека так же, как самых близких многие не обнимают даже….»

«Мой страшный сон».

«Не хотела бы я, чтобы меня какой-то чужой мужик трогал. Тем более лицо и волосы. Потрогать тоже никого не хочется. Слава богу, мне есть с кем это делать. Неужели людям прям так не хватает таких встреч?»

«Вот если бы вместо парней там были собачки... Но это уже негуманное отношение к песелям, но дофамина будет намного больше».

«Сомнительное удовольствие — обниматься с незнакомыми людьми противоположного пола, да еще и за деньги».

Встречи действительно платные. Проводят их в йога-студии в центре города. Анонс звучит так: «2,5 часа без телефонов: знакомимся, болтаем, обнимаемся по взаимному желанию и в конце танцуем медляк». Как рассказывают организаторы, чай и сладости включены. Цена участия — 65 рублей.

В комментариях нашлись и те, кто попробовал защитить формат.

«Видимо, это как эффект попутчика в поезде. Люди часто не могут выразить тепло и нежность к тем, кто рядом, а поскольку запрос на это есть, то изливают на посторонних. С другой стороны, все мы люди и чувство единения может распространяться не только на ближний круг. То, что до этого не пробовали, не значит, что это не имеет место быть. Мы болеем без объятий».

Мы решили выяснить, как на такую эмоциональную реакцию реагирует сама команда.

— Полгода назад проект изменил свой формат. Я дипломированный практикующий психолог и скажу, что каддл-пати — это место для поддержки некоторых участников в их непростой период жизни.

Все участники уходят со встреч в лучшем настроении, чем были до этого. Многие при записи говорят: «Была тяжелая неделя, очень хочу к вам, чтобы отдохнуть и переключиться». Есть такие, кто работает из дома, и им просто не хватает человеческого общения; кто-то не умеет общаться с противоположным полом — у всех разные запросы. Некоторые девочки приходят, когда переживают расставание или развод, за поддержкой. Потому что в такие периоды особенно хочется не быть одной.

По поводу комментариев — их оставляют люди, которые не способны отнестись к другому человеку с теплом и вниманием. Им кажется, что за этим обязательно должна стоять выгода, подвох, сексуальный интерес и так далее. Они судят по себе, — отметила администратор проекта Лана.

Сейчас встречи проводят раз в месяц, но в будущем планируют чаще — запрос есть. Количество участников не фиксированное: важно, чтобы соблюдался гендерный баланс. Сама встреча делится на два блока: разговорный и телесный.

Много вопросов у комментаторов вызвала тема безопасности. Лана объяснила: каждый участник проходит верификацию. На встречи не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения. Запрещен и любой сексуальный контакт: нельзя раздеваться, целоваться в губы и прикасаться к интимным местам. За это можно получить пожизненный бан. Кроме того, ни с кем нельзя взаимодействовать, предварительно об этом не спросив. Пару для телесных упражнений каждый выбирает сам.

— Если нет желания, то можно не обниматься — просто пить чай, болтать, лежать под пледом или наблюдать за происходящим. Тактильность — возможность, а не обязанность. Сначала участники знакомятся, только потом мы переходим к упражнениям на объятия. Встреча начинается с общения, чтобы все постепенно привыкли и присмотрелись друг к другу.

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