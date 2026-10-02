Названа привычка долгожителей, которая помогает сохранить ясность ума 2 2.10.2026, 13:57

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Она укрепляет здоровье мозга в пожилом возрасте.

Исследователи раскрыли секрет долголетия жителей так называемых «голубых зон» – регионов, где люди часто преодолевают столетний рубеж, сохраняя при этом ясность ума и хорошее здоровье.

О чем именно идет речь, рассказывает ZOE podcast.

Какой образ жизни помогает сохранить умственную активность?

Невролог и профессор Нью-Йоркского университета Венди Сузуки посвятила свои исследования влиянию физической активности на мозг. По ее словам, даже одна тренировка в день может снизить риск возрастного ухудшения когнитивных функций на 30 процентов.

Она отмечает, что жители «голубых зон» не следуют жестким диетам и не ограничивают себя в еде. Их образ жизни связан с постоянным движением – они живут в горных районах, регулярно ходят пешком и редко употребляют красное мясо, отдавая предпочтение растительной пище.

Доктор Сузуки выделяет два ключевых аспекта влияния физической активности на мозг. Во-первых, многочисленные исследования подтверждают, что регулярные упражнения помогают справляться со стрессом и тревожностью. Во-вторых, движение способствует улучшению концентрации и укреплению когнитивных способностей.

Недавний эксперимент, проведенный на лабораторных мышах, показал, что у животных, активно занимающихся физической нагрузкой, уровень тау-белковых клубков – одного из признаков болезни Альцгеймера – уменьшился на 63 процента. Хотя исследование пока ограничивается животными, ученые уверены, что аналогичные эффекты возможны и у людей. В ближайшее время они планируют провести более масштабные клинические испытания.

«Жители «голубых зон» сохраняют ясность ума и активность даже в возрасте старше ста лет», – подчеркивает специалист.

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