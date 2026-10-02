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Россия не может найти замену Черному морю для экспорта зерна

  • 2.10.2026, 14:10
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Россия не может найти замену Черному морю для экспорта зерна

Доставка зерна в Египет через Балтику обходится на 30–35% дороже.

Россия пытается перенаправить экспорт зерна на другие направления, однако ни один из альтернативных маршрутов пока не способен заменить черноморские порты. Из-за войны и атак в Черном море Москве приходится искать новые пути, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

С июля по сентябрь через Усть-Лугу, Высоцк, Астрахань, Махачкалу и Славянку прошло около 1,3 млн тонн зерна. За тот же период черноморские порты могли обеспечить около 12 млн тонн.

В сентябре поставки по альтернативным маршрутам выросли почти до 800 тыс. тонн — в восемь раз по сравнению с июлем. Кремль отменил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также начали субсидировать железнодорожные перевозки. Загрузка поездов в направлении Балтики подскочила на 465%.

Однако быстро заменить Черное море не получается. «Доставка зерна в Египет через Балтику обходится на 30–35% дороже», — пишет Bloomberg.

Дополнительной проблемой для Москвы стал запрет Эстонии на транзит российского и белорусского зерна через свою территорию. Решение еще сильнее сужает возможности России использовать балтийские маршруты для экспорта сельхозпродукции и вынуждает искать другие варианты доставки.

Кроме того, инфраструктура на Балтике, в Мурманске и на Дальнем Востоке не рассчитана на такие объемы. Строительство новых терминалов потребует около 25 млрд рублей, а зимой логистика становится еще сложнее.

«Даже потенциальные 3 млн тонн в месяц не компенсируют потери», — считают эксперты.

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