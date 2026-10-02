«Православный олигарх» Малофеев пожаловался, что его лишили американских инвестиций2
- 2.10.2026, 14:32
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Ранее он неоднократно выступал с антиамериканскими заявлениями.
Основатель патриотического телеканала «Царьград» Константин Малофеев, называвший США «слугами сатаны», рассказал о попытках вернуть свои американские инвестиции. В марте 2014 года бизнесмен вложил около $10 млн в акции техасского банковского холдинга Strategic Growth Bancorp — за несколько месяцев введения против него санкции за поддержку сепаратистов в Украине.
По словам Малофеева, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против представителей американских властей. Бизнесмен обвинил бывшего президента США Джо Байдена, экс-генпрокурора Меррика Гарланда и сотрудников американской прокуратуры в создании преступной группы, которая якобы похитила его деньги.
После введения санкций инвестиции Малофеева были заблокированы. В 2017 году Strategic Growth Bancorp вошел в объединенную группу с Sunflower Bank. Акции Малофеева конвертировали в $5,4 млн, которые конфисковали власти США. В 2023 году Гарланд разрешил передать эти средства Госдепартаменту для помощи Украине. Малофеев утверждает, что остаток средств могли присвоить представители администрации Байдена.
«Группе Байдена инкриминируются два деяния. Кража в особо крупном размере с банковского счета, совершенная организованной группой, – ст.158, ч.4, до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. И организация финансирования терроризма – ст.205.1, ч.4, от 15 до 20 лет или пожизненно», — пишет православный олигарх.
Несмотря на инвестиции в США, Малофеев регулярно выступает с антиамериканскими заявлениями. Он называл Америку «лжеимперией», а во время войны с Ираном написал, что США приносят своим ближним «ад» и являются «слугами сатаны».