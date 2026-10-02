Вспышка чумы в Иркутской области РФ набирает размах 6 2.10.2026, 15:17

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Иллюстративное фото

Почти 200 человек госпитализировано.

В Иркутской области выявили и госпитализировали 189 человек с подозрением на заражение чумой, сообщил источник «РЕН ТВ». По его данным, все они контактировали с девушкой, которая накануне скончалась от заболевания. Людей разместили в двух больницах, а 12 человек отправили для наблюдения в противочумной институт. У части из них есть симптомы болезни, однако заражение пока не подтверждено. Также для проведения проверки устанавливаются лица, которые в последнее время виделись с госпитализированными, добавил собеседник телеканала.

Жертвой легочной чумы, по данным Mash, стала 27-летняя сотрудница противочумного института. Согласно одной из версий, она вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы. По другой версии — девушка случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории, когда собирала биоматериал для диагностики. 29 сентября ее госпитализировали в Шелеховскую больницу с симптомами пневмонии и подключили к ИВЛ. Однако через два дня она скончалась. Все сотрудники клиники были изолированы, а само учреждение закрыли на карантин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По его словам, обсуждалась информация о заражении жителя региона «особо опасной инфекцией». «Все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. На сегодня у них нет никаких признаков заболевания и результаты лабораторных исследований отрицательные», — отметил Кобзев.

Чума — острая инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Основные формы заболевания — бубонная, легочная и септическая. Чаще всего человек заражается через укусы зараженных блох на грызунах. Легочная форма способна передаваться от человека к человеку через дыхательные пути.

Последний зарегистрированный случай чумы в России был в 2016 году на Алтае — тогда заболел 10-летний мальчик, который разделывал тушку сурка и заразился через поврежденную кожу. Благодаря своевременному лечению мальчик выжил. Природные очаги чумы сохраняются в Монголии. В 2023 году Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 таких очагов в 17 регионах страны, в том числе в районах у границы с Россией.

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