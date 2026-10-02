В Минске запретили провозить взрослые велосипеды в транспорте 5 2.10.2026, 15:37

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В «Минсктрансе» объяснили это заботой о пассажирах.

Генеральный директор предприятия «Минсктранс» Константин Гололобов заявил, что в общественном транспорте нельзя провозить взрослые велосипеды, и объяснил свою логику. Интервью с ним вышло на YouTube-канале minsknews.by.

«Если мы говорим про детский велосипед, это разрешено. Но если пассажир хочет зайти в салон с нормальным взрослым велосипедом, мотивируя даже тем, что в настоящее время салон пустой и я якобы никому не мешаю, все равно это недопустимо», — заявил Гололобов.

Логика у чиновника следующая: «На следующей остановке зайдут люди, и уже этот велосипед кому-то создаст помеху. Зацепишь кого-нибудь при входе, выпачкаешь кому-то одежду. Ну кому это приятно? Да никому».

По его словам, такие же требования прописаны к провозу домашних животных. «Мелких домашних животных, конечно, можно провозить в специальных сумках, с использованием сорбирующего дна и так далее. Крупную собаку тоже можно провозить в наморднике, на поводке, но и требования тогда предъявляются и к пассажиру, который эту собаку сопровождает. То есть это однозначно должен быть совершеннолетний».

Также, говоря о транспорте, Гололобов заявил, что его предприятие покупает троллейбусы, автобусы и трамваи, изготовленные в Беларуси. Ставка делается на то, что в салоне должен быть кондиционер (сейчас он есть в чуть менее 60% машин). С 1 мая по 30 сентября кондиционер включают, если температура окружающего воздуха от +20°С и выше. С октября по май — если температуры +2°С и ниже.

Чиновник добавил, что глобально развивать трамвай в столице не планируется, город делает ставку на развитие минского метрополитена.

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