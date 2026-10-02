Орбану грозит уголовное дело из-за украинского золота 2 2.10.2026, 15:45

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Коллаж: tsn.ua

Экс-премьера Венгрии подозревают в незаконном задержании инкассаторов.

Получив конституционное большинство на апрельских выборах, новые власти Венгрии начали кампанию под названием «Операция «Очистительный огонь»» по ликвидации политико-коррупционной системы, созданной Виктором Орбаном за 16 лет правления. Одним из первых результатов может стать уголовное дело против самого бывшего премьер-министра, пишет Financial Times.

В марте подразделение по борьбе с терроризмом захватило автомобиль с наличными деньгами и золотыми слитками на 70 млн евро. Хотя это был регулярный рейс по доставке финансовых средств из Вены инкассаторами украинского государственного Ощадбанка, Орбан обвинил Киев в тайном финансировании венгерской оппозиции. Однако инкассаторов, которых несколько часов даже во время допросов держали в наручниках и с завязанными глазами, отпустили на следующий день. Орбан в итоге выборы проиграл, а деньги Украине были возвращены.

Теперь Орбана подозревают в том, что он лично отдал приказ захватить автомобиль с целью использовать ситуацию в собственных интересах. «Это первое дело, которое может привести к предъявлению Орбану официального обвинения, поскольку расследование уже близится к завершению, в то время как другие коррупционные дела с его участием находятся на гораздо менее продвинутой стадии», — заявил адвокат Лорант Хорват, представляющий интересы украинцев.

Он также представляет бывшего прокурора Пала Фюрхта, которому в марте поручили вести против них дело. Фюрхт заявил в понедельник, что Орбан «лично отдал распоряжение спецслужбам задержать украинских курьеров с наличными». По его словам, когда он весной доложил об этом своему руководству, ему вынесли выговор, а позже начали в отношении него внутреннее расследование.

Слова бывшего прокурора подтверждаются июньским отчетом прокуратуры, с которым ознакомилась FT. В нем приводятся слова руководителя антитеррористического подразделения (TEK) Яноша Хайду:

Всем было известно, что аресты были произведены на основании решения человека, которого нельзя было вовлечь в это дело.

Под этим человеком подразумевался Орбан, говорится в отчете. Хайду сейчас предъявлены обвинения в незаконном задержании сотрудников Ощадбанка и жестоком обращении с ними.

В день ареста Орбан приезжал в TEK, говорил о «возросшей террористической угрозе»; на официальных фотографиях с мероприятия вместе с ним видны некоторые из тех, кто позднее проводил рейд против инкассаторов.

Налоговое управление еще при Орбане возбудило дело против украинцев, но вскоре оно было закрыто за отсутствием доказательств. «Тот факт, что налоговые органы закрыли расследование, не найдя даже малейших оснований для дела, [означает] что обвинение теперь должно сосредоточиться на лице, принимавшем окончательное решение, то есть на Викторе Орбане», — заявил Хорват.

В последние недели власти арестовали двух бывших министров Орбана и членов его партии «Фидес» (для этого парламент лишил их депутатской неприкосновенности), а также нескольких близких к бывшему премьеру бизнесменов. Бывший глава центробанка и министр экономики Дьёрдь Матолчи, которого Орбан называл своей правой рукой, был допрошен по делу о злоупотреблении служебным положением; а его сын стал фигурантом отдельного расследования по делу о коррупции в центробанке.

«Коррупционные скандалы и различные дела достигли критической массы, так что расследование личной ответственности Орбана становится неизбежным», — сказала аналитик Eurasia Group Орсолья Рачова, добавив, что премьер-министр Петер Мадьяр «не остановится».

Сам Мадьяр написал во вторник в Facebook, что расследования необходимо продолжать:

Из материалов следствия ясно, что правительство Орбана было экономической и политической мафией.

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