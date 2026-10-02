Россиянин: Стыдно за соотечественников

Россиянин: Стыдно за соотечественников14
- 2.10.2026, 16:04
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Мало того, что необразованные, так еще и невоспитанные.
Белоруска __valerkiss__ обратилась в Threads к туристам, приехавшим в нашу страну из России.
«Не думала, что столкнусь с этим, но уже устала, — пишет она. — Россияне, которые приехали к нам в Беларусь, поймите вы уже, что у нас белорусский рубль и можно рассчитаться в магазине только белорусской валютой! Вы серьезно думаете, что мы возьмем оплату в российских рублях?
Еще с такой наглостью говорите: «ну это же тоже рубли, какая разница, белорусские или российские». Серьезно!? Запомните, есть не только русский рубль, но и белорусский. И хватит сравнивать цены! Едьте в Россию, там живите и расплачивайтесь своей валютой!
Причем реакция всегда такая удивленная и грубая, когда пытаешься объяснить, помочь, подсказать где ближайший банк, чтобы поменять деньги. Накипело».
Пост собрал более полутора сотен комментариев. К обсуждению подключились россияне, часть которых сразу стали оскорблять автора поста, а другая попыталась пристыдить своих соотечественников.
Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Их российские рубли нигде больше не котируются, кроме самой России. Но по ТВ им там мозги нормально промывают. Вот и думают, что везде можно расплачиваться этой туалетной бумагой.
— Хотите прикол? Они в ОАЭ похожее вытворяют. Всегда много претензий. К украинцам и белорусам нет вопросов. Всегда всем довольны.
— Они не понимают почему в Таиланде на русском не разговаривают, а вы про рубли...
— Даже как—то стыдно стало за соотечественников.
— Почти все жители России – нехорошие люди, так что только полный запрет на въезд.