Россиянин: Стыдно за соотечественников 14 2.10.2026, 16:04

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Иллюстративное фото

Мало того, что необразованные, так еще и невоспитанные.

Белоруска __valerkiss__ обратилась в Threads к туристам, приехавшим в нашу страну из России.

«Не думала, что столкнусь с этим, но уже устала, — пишет она. — Россияне, которые приехали к нам в Беларусь, поймите вы уже, что у нас белорусский рубль и можно рассчитаться в магазине только белорусской валютой! Вы серьезно думаете, что мы возьмем оплату в российских рублях?

Еще с такой наглостью говорите: «ну это же тоже рубли, какая разница, белорусские или российские». Серьезно!? Запомните, есть не только русский рубль, но и белорусский. И хватит сравнивать цены! Едьте в Россию, там живите и расплачивайтесь своей валютой!

Причем реакция всегда такая удивленная и грубая, когда пытаешься объяснить, помочь, подсказать где ближайший банк, чтобы поменять деньги. Накипело».

Пост собрал более полутора сотен комментариев. К обсуждению подключились россияне, часть которых сразу стали оскорблять автора поста, а другая попыталась пристыдить своих соотечественников.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Их российские рубли нигде больше не котируются, кроме самой России. Но по ТВ им там мозги нормально промывают. Вот и думают, что везде можно расплачиваться этой туалетной бумагой.

— Хотите прикол? Они в ОАЭ похожее вытворяют. Всегда много претензий. К украинцам и белорусам нет вопросов. Всегда всем довольны.

— Они не понимают почему в Таиланде на русском не разговаривают, а вы про рубли...

— Даже как—то стыдно стало за соотечественников.

— Почти все жители России – нехорошие люди, так что только полный запрет на въезд.

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