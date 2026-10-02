Героический пилот Flydubai впервые рассказал о борьбе в кабине самолета 7 2.10.2026, 20:34

11,634

Смит Мачхар

Он был тяжело ранен, но сумел открыть дверь пассажирам.

Индийский пилот Смит Мачхар, получивший тяжёлые ранения во время попытки захвата самолёта Flydubai, впервые после инцидента рассказал о том, что происходило в кабине пилотов. Он сделал это во время видеоразговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет BBC.

По словам Мачхара, он лежал на полу, был ранен, а второй пилот продолжал на него нападать. При этом капитан понимал, что самолет быстро теряет высоту и нужно что-то делать.

«Я лежал на полу раненый, но сказал себе, что должен сделать последнее усилие и открыть дверь изнутри, чтобы другие люди могли войти в кабину и также помочь взять ситуацию под контроль. Конечно, я боролся за собственную жизнь, но одновременно понимал, что не позволю погибнуть другим», — рассказал пилот.

Пассажиры, вошедшие в кабину, чтобы обезвредить нападавшего, увидели Мачхара на полу в луже крови. Позднее израильский доктор, оказывавший ему первую помощь на борту, подтвердил, что пилот потерял много крови.

Пассажиры и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвали его попытку дотянуться до кнопки разблокировки дверей в таком состоянии героическим поступком. Нарендра Моди заявил капитану, что его мужество, выдержка и способность быстро принимать решения помогли спасти жизни многих людей.

Посольство Индии в ОАЭ сообщило, что Мачхар чувствует себя хорошо и успешно восстанавливается. Сам пилот сказал, что старается не воспринимать свое ранение именно как ранение, так как это усложнило бы восстановление. Он назвал реабилитацию путем, требующим времени, но заявил, что уверен в своем выздоровлении.

Инцидент на борту рейса Дубай — Тель-Авив произошел 30 сентября. Примерно через два часа после начала полета самолет резко потерял более 17 тысяч футов, или около 5,2 километра, высоты.

Одна из пассажирок, которая шла с маленькой дочерью в туалет, услышала шум в кабине пилота и обратила на это внимание других пассажиров и членов экипажа. Вскоре стало ясно, что в кабине происходит борьба.

Пассажиры пытались попасть в кабину, но сделать это сначала не удалось. После терактов 11 сентября 2001 года процедура доступа в кабину была изменена таким образом, что дверь можно было открыть только изнутри.

Когда самолет продолжал терять высоту, дверь внезапно открылась. Несколько израильских пассажиров смогли обезвредить второго пилота, который напал на капитана с ножом и, по свидетельству очевидцев, пытался повредить панель управления самолетом.

После этого пассажиры вместе с пилотом, находившимся на борту, сумели стабилизировать самолет и посадить его в аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии. Раненого Мачхара сначала доставили в больницу Табука, а затем санитарным рейсом перевезли в Абу-Даби.

Пассажир Янив Хают, который первым попал в кабину, рассказал, что, заходя в нее, ему показалось, что он отодвинул дверью капитана, лежавшего на полу. После этого стало ясно, что именно раненый пилот, вероятно, сумел дотянуться до кнопки разблокировки дверей.

Израильские власти называют произошедшее попыткой захвата самолета с целью его крушения. Нападавший, оказавшийся гражданином и уроженцем Омана, находится под следствием.

Капитан Смит Мачхар вырос в Мумбаи, где до сих пор живут его родители. Он имеет около 15 лет опыта в авиации и налетал почти 9750 часов, более 6400 из которых — в качестве командира воздушного судна.

В авиацию Мачхар пришел не сразу. После школы он изучал технологию текстильного производства, планируя продолжить семейный бизнес, а затем изучал менеджмент в институте в Мумбаи. Примерно в 19 лет он посетил авиационный семинар и заинтересовался полетами.

Позднее Мачхар прошел подготовку в Новой Зеландии и начал работать в индийской авиакомпании SpiceJet. Там он стал капитаном-инструктором, который занимался подготовкой молодых пилотов. В SpiceJet он проработал 11 лет, а в 2022 году перешел в Flydubai.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com