Диетологи назвали лучший напиток после ужина 1 2.10.2026, 16:50

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Он помогает поддерживать работу почек.

То, что человек пьет в течение дня, может влиять на работу почек. Особенно важно обращать внимание на выбор напитка вечером, после ужина, пишет Health.

Диетологи считают, что наиболее подходящим вариантом в это время является обычная вода. Она помогает поддерживать необходимый уровень жидкости в организме и при этом не содержит сахара, калорий и натрия, которые присутствуют во многих других напитках.

Почки постоянно фильтруют кровь, удаляя из организма отходы и избыток жидкости. При достаточном количестве воды этот процесс проходит эффективнее, а продукты обмена выводятся вместе с мочой.

Исследования также связывают достаточную гидратацию со снижением риска образования камней в почках. В частности, употребление воды вечером помогает поддерживать необходимое количество жидкости в организме на протяжении ночи.

Диетолог Келли Л. Берджес отмечает, что достаточное потребление жидкости способствует снижению уровня вазопрессина – гормона, который дает почкам сигнал удерживать воду. По ее словам, длительно повышенный уровень этого гормона может увеличивать нагрузку на органы.

При этом вечером большинству людей не требуется дополнительный прием электролитов или калия из специальных напитков для гидратации. Вода также не содержит кофеина, поэтому ее употребление перед сном не должно мешать засыпанию.

Специалисты советуют выбирать ту воду, которая нравится по вкусу: фильтрованную, бутилированную, водопроводную или газированную. При желании в нее можно добавить цитрусовые или другие фрукты.

Ориентировочно между ужином и сном можно выпить 240–470 мл воды, однако необходимое количество жидкости индивидуально. Тем, кто часто просыпается ночью из-за позывов в туалет, рекомендуют выпивать вечернюю порцию за один-два часа до сна.

Для разнообразия также можно использовать несладкий клюквенный сок. Диетолог Аннамари Родригес отмечает, что он содержит антиоксиданты, включая антоцианы и флавонолы, которые могут быть полезны для здоровья почек.

Однако людям с тяжелой хронической болезнью почек, сердечной недостаточностью или тем, кто проходит диализ, не стоит самостоятельно значительно увеличивать количество жидкости. В таких случаях избыток воды может накапливаться в организме, поэтому питьевой режим лучше согласовать с врачом.

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