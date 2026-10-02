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Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Пекине

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  • 2.10.2026, 16:19
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Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Пекине
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруска обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в двух сетах.

Сегодня Арина Соболенко провела матч второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, сообщает Onlíner. Белоруска обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в двух сетах — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время белоруска выполнила 11 эйсов и при этом не допустила ни одной двойной ошибки.

В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Николой Бартунковой. Соперницы уже встречались в этом сезоне на турнире в Берлине. Тогда Соболенко проиграла первый сет (2:6) и уступала со счетом 0:4 во втором, но смогла отыграться и победить — 2:6, 7:6, 6:4.

Александра Саснович, которая прошла квалификацию турнира в Пекине, во втором круге уступила россиянке Екатерине Александровой — 1:6, 4:6.

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