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Япония ввела новые санкции против России

  • 2.10.2026, 16:43
Япония ввела новые санкции против России

В список попали компании ВПК РФ и суда «теневого флота».

В пятницу 2 октября правительство Японии расширило санкционный список в отношении России в связи с её агрессией против Украины; в список включены 33 российские компании и 9 физических лиц.

Об этом сообщает Минфин Японии.

Сообщается, что Япония также ввела ограничения в отношении четырёх компаний из Турции и ОАЭ и 35 судов так называемого теневого флота.

Среди лиц, внесённых в список, есть те, кто имеет отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди них генеральный директор компании «ВНИИР-прогресс» Владислав Костин, заместитель председателя «Ростеха» Дмитрий Леликов, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, генеральный директор компании «ТРОС» Игорь Хоменко, заместитель директора той же компании Сергей Ушко, основатель компании «Лобаев» Владислав Лобаев, а также генеральный директор АО «Воскресенский агрегатный завод» Александр Сичугов и владелец ООО «ЦСТ» Александр Захаров.

Санкции введены также против компаний «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и других.

Япония ввела санкции против России в связи с её вторжением в Украину и несколько раз расширяла санкционные списки.

Ранее власти Японии резко осудили поездку главы РФ Владимира Путина на остров Итуруп.

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