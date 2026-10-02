В Крыму после серии взрывов пропал свет 2 2.10.2026, 17:15

1,678

Оккупационные власти говорят о «точечных» ограничениях.

В оккупированном Крыму ввели режим «точечных» ограничений электроснабжения якобы из-за угрозы перегрузки и аварий в энергосистеме. Перед этим на полуострове раздавались взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на оккупационную компанию «Крымэнергоинформ».

По данным «энергетической компании», отключения света будут происходить «точечно и при необходимости». Оккупанты называют это «вынужденным шагом», чтобы предотвратить масштабную аварию во всей сети.

Пока точных почасовых графиков отключений по районам нет.

Несмотря на заявления о выборочных мероприятиях, в Красноперекопском районе без света оказались все села. В самом Красноперекопске электроснабжение исчезло около 6:00 утра - это произошло сразу после серии взрывов, которые слышали местные жители.

Перебои с электроэнергией в этом районе фиксировались и накануне, в ночь на 1 октября. Тогда обесточения возникли из-за повреждения линий электропередач и попадания в районе местной электроподстанции возле Бромного завода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com