В Крыму после серии взрывов пропал свет

В Крыму после серии взрывов пропал свет2
- 2.10.2026, 17:15
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Оккупационные власти говорят о «точечных» ограничениях.
В оккупированном Крыму ввели режим «точечных» ограничений электроснабжения якобы из-за угрозы перегрузки и аварий в энергосистеме. Перед этим на полуострове раздавались взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на оккупационную компанию «Крымэнергоинформ».
По данным «энергетической компании», отключения света будут происходить «точечно и при необходимости». Оккупанты называют это «вынужденным шагом», чтобы предотвратить масштабную аварию во всей сети.
Пока точных почасовых графиков отключений по районам нет.
Несмотря на заявления о выборочных мероприятиях, в Красноперекопском районе без света оказались все села. В самом Красноперекопске электроснабжение исчезло около 6:00 утра - это произошло сразу после серии взрывов, которые слышали местные жители.
Перебои с электроэнергией в этом районе фиксировались и накануне, в ночь на 1 октября. Тогда обесточения возникли из-за повреждения линий электропередач и попадания в районе местной электроподстанции возле Бромного завода.