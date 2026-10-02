Дрон ВСУ ударил по железнодорожному составу оккупантов в Донецке
- 2.10.2026, 17:27
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Перед атакой он пролетел над «Донбасс Ареной».
В оккупированном Донецке украинский ударный БПЛА поразил железнодорожный подвижной состав российских оккупантов. Перед ударом беспилотник пролетел над «Донбасс Ареной» и направился к району вокзала.
Об этом сообщили в 210-м отдельном штурмовом полку. Украинские военные опубликовали в своем Telegram-канале видео полета БПЛА и поражения им цели.
В подразделении рассказали, что беспилотник преодолел зоны действия российских средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы долететь до Донецка. По пути российские военные пытались «протаранить» украинский БПЛА с помощью FPV-дрона, однако тот уклонился от атаки.
Перед поражением БПЛА пролетел над «Донбасс Ареной». После этого он взял на прицел железнодорожный подвижной состав оккупантов и поразил его в районе вокзала Донецка. В полку пояснили, что удар был нанесен с целью нарушения российской логистики.
В 210-м ОШП также заявили, что наступит день, когда они обязательно вернутся на «Донбасс Арену» – уже на матч «Шахтера».
«Дрон 210-го ОШП побывал в Донецке. Перед тем, как поразить цель, он пролетел над легендарной «Донбасс Ареной». Наступит день, и мы обязательно пойдем туда на матч FC SHAKHTAR!», – говорится в сообщении полка.