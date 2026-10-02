Дрон ВСУ ударил по железнодорожному составу оккупантов в Донецке 2.10.2026, 17:27

2,994

Перед атакой он пролетел над «Донбасс Ареной».

В оккупированном Донецке украинский ударный БПЛА поразил железнодорожный подвижной состав российских оккупантов. Перед ударом беспилотник пролетел над «Донбасс Ареной» и направился к району вокзала.

Об этом сообщили в 210-м отдельном штурмовом полку. Украинские военные опубликовали в своем Telegram-канале видео полета БПЛА и поражения им цели.

В подразделении рассказали, что беспилотник преодолел зоны действия российских средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы долететь до Донецка. По пути российские военные пытались «протаранить» украинский БПЛА с помощью FPV-дрона, однако тот уклонился от атаки.

Перед поражением БПЛА пролетел над «Донбасс Ареной». После этого он взял на прицел железнодорожный подвижной состав оккупантов и поразил его в районе вокзала Донецка. В полку пояснили, что удар был нанесен с целью нарушения российской логистики.

В 210-м ОШП также заявили, что наступит день, когда они обязательно вернутся на «Донбасс Арену» – уже на матч «Шахтера».

«Дрон 210-го ОШП побывал в Донецке. Перед тем, как поразить цель, он пролетел над легендарной «Донбасс Ареной». Наступит день, и мы обязательно пойдем туда на матч FC SHAKHTAR!», – говорится в сообщении полка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com