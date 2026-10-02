Украинские пилоты сожгли российский «Ураган» под Запорожьем

Украинские пилоты сожгли российский «Ураган» под Запорожьем1
- 2.10.2026, 17:59
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«Защита» от дронов оккупантам не помогла.
На временно оккупированной территории Запорожской области операторы 2-го батальона 413 полка СБС «Рейд» поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».
Ее особенность – использование дефицитных 220-мм реактивных снарядов, модернизация под шасси российского производства и импровизированная «защита», которая, впрочем, не спасает украинских от дронов.
Прямым клоном БМ-27 «Ураган» является северокорейская РСЗО М1991, уничтожение которой также находится в активе полка «Рейд».