Украинские пилоты сожгли российский «Ураган» под Запорожьем 1 2.10.2026, 17:59

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«Защита» от дронов оккупантам не помогла.

На временно оккупированной территории Запорожской области операторы 2-го батальона 413 полка СБС «Рейд» поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».

Ее особенность – использование дефицитных 220-мм реактивных снарядов, модернизация под шасси российского производства и импровизированная «защита», которая, впрочем, не спасает украинских от дронов.

Прямым клоном БМ-27 «Ураган» является северокорейская РСЗО М1991, уничтожение которой также находится в активе полка «Рейд».

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