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Как белорусы будут отдыхать в 2027-ом году

  • 2.10.2026, 18:26
  • 1,474
Как белорусы будут отдыхать в 2027-ом году

Нас ждут длинные выходные.

В 2027 году у белорусов будет несколько длинных выходных. Вместе с тем «сгорят» 6 праздников, в которые жители страны могли бы отдыхать, заметили в Myfin.by.

Первые длинные выходные ждут белорусов после Нового года: 1 января выпало на пятницу – значит, нерабочими будут три дня подряд. Православное Рождество (7 января) будут праздновать в четверг – есть вероятность, что следующую за ним рабочую пятницу перенесут на одну из суббот.

В начале весны снова три выходных: белорусы отдохнут с 6 по 8 марта (суббота, воскресенье, понедельник). В мае страна получит три или четыре выходных подряд: Радуницу отметят 11-го (вторник), а 10-го, вероятно, перенесут на одну из суббот – 8-го либо 15-го.

Больше длинных выходных в 2027-м не будет. Сразу 6 праздничных дней приходятся на субботу и воскресенье, которые в Беларуси и без того являются нерабочими:

2 января (день после Нового года) – суббота

1 мая (День труда) – суббота

9 мая (День победы) – воскресенье

3 июля – суббота

7 ноября (День Октябрьской революции) – воскресенье

25 декабря (католическое Рождество) – суббота.

На будние в 2027-м выпадут четыре праздника, в 2026-м таких дней 7.

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