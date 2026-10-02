Здание бывшего головного офиса «Трайпла» Юрия Чижа выставили на аукцион 1 2.10.2026, 18:57

2,056

Юрий Чиж

Раскрыта цена.

На торги за долги собственника выставили восьмиэтажное административное здание на проспекте Победителей в Минске, где раньше находился головной офис компании «Трайпл» Юрия Чижа. Объект недвижимости появился на площадке «БелЮрОбеспечение», пишет Office Life.

Начальная стоимость лота составляет 25 млн рублей. Общая площадь выставленных на аукцион помещений, где сейчас находятся офисы различных компаний, составляет около 6,6 тыс. кв. м. Торги запланированы на 20 октября, а заявки от участников принимают до 16:00 19 октября.

Должником в документах аукциона указана компания «Белситиойл». В 2022 году эта фирма, которой на тот момент владел сын Юрия Чижа, выкупила усадьбу «Маковза» — ее также распродавали за долги.

Компания «Трайпл» работала на белорусском рынке с 1992 года и в разные годы занималась оптовой торговлей, производством, ретейлом (сеть ProStore), импортом нефти, а также владела футбольным клубом «Динамо-Минск» и строила горнолыжный комплекс в Логойске. В 2020 году она подала заявление о банкротстве, а летом 2021-го в отношении компании ввели процедуру санации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com