Здание бывшего головного офиса «Трайпла» Юрия Чижа выставили на аукцион

Здание бывшего головного офиса «Трайпла» Юрия Чижа выставили на аукцион1
- 2.10.2026, 18:57
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Раскрыта цена.
На торги за долги собственника выставили восьмиэтажное административное здание на проспекте Победителей в Минске, где раньше находился головной офис компании «Трайпл» Юрия Чижа. Объект недвижимости появился на площадке «БелЮрОбеспечение», пишет Office Life.
Начальная стоимость лота составляет 25 млн рублей. Общая площадь выставленных на аукцион помещений, где сейчас находятся офисы различных компаний, составляет около 6,6 тыс. кв. м. Торги запланированы на 20 октября, а заявки от участников принимают до 16:00 19 октября.
Должником в документах аукциона указана компания «Белситиойл». В 2022 году эта фирма, которой на тот момент владел сын Юрия Чижа, выкупила усадьбу «Маковза» — ее также распродавали за долги.
Компания «Трайпл» работала на белорусском рынке с 1992 года и в разные годы занималась оптовой торговлей, производством, ретейлом (сеть ProStore), импортом нефти, а также владела футбольным клубом «Динамо-Минск» и строила горнолыжный комплекс в Логойске. В 2020 году она подала заявление о банкротстве, а летом 2021-го в отношении компании ввели процедуру санации.