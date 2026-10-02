Иркутскую область РФ накрыла паника 9 2.10.2026, 19:28

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О ситуации в области высказался губернатор соседней Бурятии.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов подтвердил появившиеся ранее сведения о том, что жительница соседней Иркутской области умерла после заражения чумой, пишет The Moscow Times.

«По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Цыденов таким образом опроверг информацию о том, что очаги этого заболевания появились на территории республики. По его словам, источником заражения являются «иные обстоятельства», которые не связаны с регионом. Ранее Mash сообщил, что погибла заразившаяся «легочной чумой» 27-летняя сотрудница иркутского противочумного института.

По одной из версий, которую приводит Mash, ученая вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где фиксировался очаг чумы на границе с Монголией. Это первый случай за последние десять лет, когда заболевание попало в регион, писал Mash.

Цыденов со своей стороны отрицает, что в Бурятии, в том числе на границе, есть очаги чумы. По другой версии — девушка случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории, когда собирала биоматериал для диагностики. В прошлый вторник ее госпитализировали в Шелеховскую больницу с симптомами пневмонии и подключили к ИВЛ, но через два дня ученая скончалась. Сотрудники клиники были изолированы, а само учреждение закрыли на карантин. По словам коллег, девушка работала в Забайкалье с зараженными чумой животными.

По данным РЕН ТВ, погибшая — 27-летняя лаборантка Дарья Шипилова. Она исследовала чумную палочку из природных очагов Сибири, Монголии и Алтая и изучала иммунную реакцию организма на инфекцию. В одной из научных работ с участием исследовательницы описывались эксперименты на сотнях белых мышей. В том числе изучалась защита при заражении самым патогенным штаммом чумы, выяснил телеканал. Ученые пытались установить, какое количество подопытных переживет инфекцию, а также фиксировали изменения в тимусе, селезенке и иммунной системе.

В конце марта Шипилова участвовала во Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням в Москве, где вместе с коллегами представила доклад «Изучение чувствительности к антибактериальным препаратам Yersinia pestis из природных очагов Сибири», пишет «Осторожно, новости». По данным канала, в конце августа девушка принимала участие в Международных учениях команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера в Саратове.

Между тем в Иркутской области с подозрением на заражение чумой госпитализировали 189 человек, все они контактировали с Шипиловой, сообщал источник РЕН ТВ. Пациентов разместили в двух больницах, а 12 человек отправили для наблюдения в противочумной институт. Губернатор Игорь Кобзев провел экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой, где обсуждалась информация о заражении жителя региона «особо опасной инфекцией».

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