Макрон: Страны G7 согласились выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей дизеля и нефти 3 2.10.2026, 19:20

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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

После требования Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 намерены выпустить на рынок до 100 млн баррелей нефти и дизеля из чрезвычайных запасов под давлением администрации Дональда Трампа с целью сдерживания цен на топливо.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 2 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Выпуск топлива, координируемый Международным энергетическим агентством, будет осуществляться в течение следующих четырех месяцев. По словам Макрона, G7 стремится добиться снижения цен на топливо.

«Мы все вместе обязались высвободить эти стратегические запасы в указанных мною пропорциях, сосредоточившись на дизельном топливе, и мы все стремимся обеспечить отсутствие запретов на экспорт; президент Трамп, в частности, очень четко высказался по этому поводу», — сказал Макрон.

В пятницу глава Белого дома заявил, что приветствует эти последние меры.

«Европа только что согласилась выпустить огромный объем своего дизельного топлива, запасы которого у нее весьма значительны. Процесс начнется немедленно», — отметил Трамп.

Bloomberg пишет, что премия в цене дизельного топлива по отношению к нефти — ключевой индикатор рыночной конъюнктуры — резко упала, поскольку трейдеры учли в ценах дополнительное предложение.

Как отмечают журналисты, решение о выпуске топлива было принято после того, как США намекнули на возможность введения разрушительного запрета на экспорт дизельного топлива, если европейские страны не предоставят дополнительные объемы.

Такой шаг поставил бы под угрозу ключевой источник поставок для континента, который в значительной степени зависит от импорта для покрытия дефицита производства дизельного топлива.

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