Путин опозорился во время выступления на Валдае

Путин опозорился во время выступления на Валдае11
- 2.10.2026, 19:09
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Пропагандисты в истерике.
Выступление диктатора Путина на форуме в Валдае в очередной раз показало, что он вообще не собирается заканчивать войну. При этом он еще и сделал несколько крайне неадекватных заявлений.
Об этом в эфире «24 Канала» говорили с известный украинским политологом Владимиром Фесенко. По его словам, на самом деле 80 % речи Путина – это те же старые ультиматумы, которые он выдвигал и раньше. Однако тональность сильно изменилась. Сейчас диктатор перешел к откровенной наглости.
Запад должен действовать более решительно
Как подчеркнул Фесенко, Соединенные Штаты и Европа не прибегают к жестким мерам против России. Соответственно, Путин прибегает к откровенному шантажу. Отсюда и все разговоры об угрозах НАТО, ядерном оружии и т. д.
- Он демонстрирует, что не только не боится Запада. Он откровенно угрожает. Это связано с тем, что Путин видит слабость нынешних США. Чтобы заставить Путина пойти на реальные мирные переговоры, нужно сбить с него эту надменность и вернуть его к реалиям на земле, – сказал политолог.
Ко всему этому добавляется промедление союзников с усилением украинской ПВО. Россия поэтому и усилила свой ракетный и дроновый террор.
Как опозорился Путин?
Заявления Путина о ситуации на фронте вообще отличаются откровенной неадекватностью. На этот раз диктатор заявил, что РФ якобы только в сентябре захватила 1300 квадратных километров на Донбассе. Это вообще не соответствует действительности.
- Даже в России эти «z-пропагандисты» уже в истерике из-за того, как Путин неадекватно оценивает военную ситуацию. В целом все это создает очень сложную ситуацию с перспективами переговорного процесса, – отметил Фесенко.