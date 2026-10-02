Бойцы невидимого фронта 2 Ирина Халип

2.10.2026, 12:41

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Ирина Халип

Мы их не знаем, а они создают будущее Беларуси.

Есть в рунете несколько сайтов, где зарегистрированные пользователи выкладывают свои подборы аккордов. Однажды друзья рассказали мне, что на самом популярном русскоязычном сайте все время появляются подборы аккордов белорусских песен. И выкладывает их девятнадцатилетний белорус.

Из любопытства я зашла на тот сайт, нашла аккаунт юноши. Оказалось, он выложил аккорды 89 песен. И все — белорусские. От Вольского до Войтюшкевича, от Каси Камоцкой до Светы Бень, от «Нейро Дюбеля» до «Петли пристрастия».

Первую песню с собственным подбором аккордов он выложил на сайт еще летом 2022 года, в пятнадцатилетнем возрасте. Это были «Небяспечныя гульні» Лявона Вольского. И с тех пор аккорды белорусских песен появляются там регулярно. Те же друзья, которые обратили на это внимание, рассказали, что в прошлом декабре были в Варшаве на концерте Лявона, где он спел свой потрясающий кавер на песню Каси Камоцкой «Чаканне калядаў». И уже через пару дней этот молодой человек выложил на сайт аккорды той самой песни. Возможно, он тоже был на этом концерте. Возможно, увидел в социальных сетях видео с концерта. Это не так уж и важно.

Важно другое: с 15 лет этот неизвестный нам юноша подбирает аккорды к белорусским песням и выкладывает в интернет. И те, кто приходит на сайт за «Сплином» или «ДДТ», могут услышать белорусскую музыку. Понять, насколько она разнообразна. Начать слушать, полюбить эту музыку и этот язык. То есть сидит юный белорус, спрятавшийся за ником, не ищет денег и популярности, а просто незаметно делает важную для общества работу. И таких людей, которые тихо, не привлекая к себе внимания, продвигают белорусскую культуру, язык, историю, — великое множество. Просто мы о них не знаем. А они и есть те самые бойцы невидимого фронта, которые тихо создают и распространяют национальный контент для будущей свободной Беларуси.

Из этой же категории — создатели и редакторы белорусской Википедии. Правда, Википедия, в отличие от сайтов с аккордами, известна всем, так что нет ничего удивительного в репрессиях против редакторов-добровольцев. В прошлом году прошли их массовые задержания. Легендарный редактор Казимер Ляхнович (только после освобождения Джоном Коулом стало известно его настоящее имя — Илья Борискевич), создавший за 17 лет почти семь тысяч статей для белорусской Википедии, получил реальный срок. Другим, можно сказать, повезло: отделались «домашней химией», что по нынешним временам почти роскошь.

А еще в Телеграм есть множество каналов, куда такие же энтузиасты добавляют переведенные на белорусский язык фильмы, сериалы, мультики, аниме. Другие энтузиасты переводят книги, которые мы все давно прочитали на русском языке. Казалось бы, какой смысл переводить Ремарка или Брэдбери, которые зачитаны до дыр на русском? Мы знаем их книги почти наизусть и можем цитировать часами. Но эти неизвестные ребята сидят ночами и переводят. В телеграм-каналах у них небольшая аудитория. Это не миллионы белорусов, это пока еще тысячи. Да и, к примеру, аниме — специфический жанр, не всем интересный в принципе. Прожили бы как-нибудь и без аниме по-белорусски.

Так думают многие. И на сегодняшний день, пожалуй, правы. Но наши соотечественники-добровольцы думают не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем. Или вообще о том более далеком будущем, до которого, может, не все мы доживем. И заполняют мировое пространство национальным контентом, чтобы белорусы следующих поколений, говоря на родном языке, не столкнулись с тем, что не могут на нем читать, смотреть, петь, получать энциклопедическую информацию. Именно эти сегодняшние ребята создают для них ту самую огромную подушку, на которую однажды упадут белорусы, уже не боясь разбиться.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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