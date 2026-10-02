Белорусских пенсионеров ждут изменения 2.10.2026, 12:13

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Часть новшеств начнет действовать уже в ближайшие месяцы.

В Беларуси появилось несколько изменений, которые касаются пенсионного обеспечения. Впереди — еще одна корректировка, которая затрагивает тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Издание «Зеркало» рассказало подробности.

Корректировка, которая может отразиться на некоторых пенсиях

Правительство с 1 декабря этого года введет изменения по расчету бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Этот показатель пересматривают один раз в квартал, в последний раз — с 1 августа. От его размера зависят минимальные трудовые и социальные пенсии, а также некоторые пособия на детей.

Показатель БПМ в среднем на душу населения сейчас составляет 530,37 рубля. Если коротко, то данный бюджет — это стоимость минимального набора продуктов и непродовольственных товаров.

С 1 декабря 2026 года доля непродовольственных товаров и услуг, которая учитывается при расчете БПМ, вырастет с 83 до 85% от стоимости минимального продуктового набора. Такое решение приняло правительство.

Сам БПМ при ближайшем пересмотре не изменится из-за этой нормы. Новый подход начнут учитывать при установлении этого бюджета с 1 февраля 2027 года. Если стоимость минимального продуктового набора будет расти, изменение доли непродовольственных товаров и услуг может привести к более заметному увеличению БПМ.

Новшество для тех, кто получает деньги через банки

На портале соцзащиты появилась новая опция — продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. За три месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление, сообщали ранее в Минтруда.

«Заполненное заявление автоматически поступит в управление по труду, занятости и социальной защите, где гражданин получает пенсию. Специалисты рассмотрят заявление и продлят срок выплаты пенсии через банк еще на три года, — отмечали в ведомстве. — Сервис доступен гражданам, у которых открыт действующий базовый счет в банке».

Напомним, к 1 июля 2025 года белорусы, которые получают пенсии через банки, должны были обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, за проведение которых банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

Послабления по соцобслуживанию

Правительство приняло изменения по работе частных организаций, которые занимаются стационарным соцобслуживанием. Речь о послаблениях для них по участию в госзакупках. «Также предусмотрен ряд преференций для коммерческих организаций, которые оказывают социальные услуги с проживанием», — уточняли ранее в Минтруда. Напомним, в октябре 2024 года власти урезали соцпакет для населения, в том числе ввели ужесточения для частных пансионатов, из-за чего многие из них закрылись.

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