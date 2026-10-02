В Иркутской области РФ обнаружили легочную чуму

В Иркутской области РФ обнаружили легочную чуму4
- 2.10.2026, 11:57
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Умерла первая пациентка.
В Иркутской области РФ Шелеховскую районную больницу закрыли на карантин после смерти пациентки, работавшей в противочумном институте. «Люди Байкала» и Mash со ссылкой на источники сообщают, что у нее была легочная форма чумы. Женщина вернулась из командировки в Бурятию с симптомами пневмонии и была подключена к аппарату ИВЛ. Первоначально врачи подозревали тяжелую форму ковида, а диагноз чумы установили уже после госпитализации, пишет (Shot). Власти диагноз пока не раскрывали.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что ограничения ввели из-за подозрения на «особо опасную инфекцию». В правительстве региона прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Все контактировавшие с заболевшей находятся под наблюдением врачей. По данным властей, признаков инфекции у них нет, результаты анализов отрицательные.
В России с 2017 года не регистрировали случаев заражения людей чумой. Природные очаги чумы сохраняются в Монголии. В 2023 году Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 таких очагов в 17 регионах страны, в том числе в районах у границы с Россией.
Чума — острая инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Основные формы заболевания — бубонная, легочная и септическая. Чаще всего человек заражается через укусы зараженных блох на грызунах. Легочная форма способна передаваться от человека к человеку через дыхательные пути.