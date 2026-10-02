Николай Статкевич: Свобода победит рабство

Николай Статкевич: Свобода победит рабство3
- 2.10.2026, 11:46
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Лидер белорусской оппозиции встретился с представителями ЕС.
Лидер белорусской оппозиции, экс-политзаключенный Николай Статкевич встретился с представителями ЕС.
«Встретился с официальными представителями ЕС в нашей стране. Воспользовался случаем, чтобы выразить свою благодарность руководящим структурам ЕС за помощь Украине и солидарность с порабощенными странами нашего региона», — написал Николай Статкевич в своем телеграм-канале.
«Нынешние региональные войны (оборонительная в Украине и холодная гражданская у нас) — прежде всего войны за ценности, где силы свободы противостоят силам тирании. В этих войнах определится не только судьба региона и континента, но и будущее всей планеты. Поддержка со стороны свободного мира, в которой ЕС играет самую значительную роль, показывает, что мы не одиноки в своей борьбе, что силы свободы в мире преобладают над силами тирании. И что, в конце концов, свобода победит рабство. Беларусь будет свободной!» — добавил Статкевич.