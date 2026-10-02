Диетологи назвали самое полезное мясо 11 2.10.2026, 12:05

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Фото: pixabay.com

Оно легко усваивается, содержит мало жира и почти не содержит холестерина.

Если вы не придерживаетесь вегетарианства, мясо наверняка присутствует в вашем питании, ведь оно богато белком, железом, цинком и витаминами группы В, необходимыми для здоровья. Сегодня на прилавках можно найти самые разные виды – от говядины и свинины до птицы и ягнятины, каждый выбирает по вкусу и бюджету, пишет ТСН.

Однако среди всего этого разнообразия есть мясо, которое значительно выделяется своими полезными свойствами. Оно не содержит антибиотиков и гормонов, как, например, говядина или свинина, а еще обладает минимальным количеством жира и практически не содержит холестерина. Кроме того, оно невероятно легко усваивается, а речь идет о крольчатине.

Что делает мясо кролика таким уникальным? Во-первых, оно не только полезно, но и очень вкусное. Во-вторых, организм перерабатывает его более чем на 90 процентов. В-третьих, при высоком содержании белка в нем мало холестерина, а лецитин в составе помогает предотвращать развитие атеросклероза. В-четвертых, этот продукт является отличным антиоксидантом, способствующим очищению организма.

Благодаря этим свойствам крольчатину часто используют в детском питании, предлагая малышам в виде паштетов и пюре. Она рекомендована даже детям с предрасположенностью к аллергии. Это мясо входит в состав различных лечебных диет, подходит беременным и кормящим женщинам, а также людям, следящим за фигурой, так как содержит минимум калорий.

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