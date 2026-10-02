«Если Германия пошатнется, пошатнется и Украина»
- 2.10.2026, 12:47
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Мерц предупредил о последствиях ослабления помощи Киеву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не снижать поддержку Украины, заявив, что от устойчивости Германии напрямую зависит безопасность Европы. Об этом он сказал в Мюнстере на церемонии вручения Вестфальской премии мира, которой в этом году удостоена НАТО, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org)
«Если Германия пошатнется, пошатнется Европа и Украина», — заявил Мерц. По его словам, ослабление помощи Киеву может привести к завершению войны на условиях Москвы, массовому притоку украинцев на Запад и серьезной дестабилизации самой Украины.
Канцлер также предупредил, что в случае поражения Украины российская военная машина может направиться против стран НАТО. Он отверг призывы к сокращению поддержки Киева и связал помощь Украине с защитой безопасности Германии.
«Мы должны быть готовы защищать нашу свободу и безопасность», — подчеркнул Мерц.
Отдельно канцлер упомянул гибридные угрозы со стороны России. В качестве примера он привел недавний инцидент с дроном возле аэропорта Лейпцига и заявил, что Германия должна уметь противостоять подобным атакам.
Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст поддержал курс правительства и напомнил о планах довести расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
При этом дипломатические попытки добиться соглашения с Москвой, по словам Мерца, пока не дали результата. У ратуши в Мюнстере во время церемонии прошла акция протеста.