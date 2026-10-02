Hyundai превратила Tucson в футуристичный кроссовер

Hyundai превратила Tucson в футуристичный кроссовер7
- 2.10.2026, 12:57
- 3,016
Модель пятого поколения выйдет на экспортные рынки в 2027 году.
Компания Hyundai Motor официально представила обновленный Tucson 2027 и показала, что изменила в своем самом популярном кроссовере, ставшем уже пятым поколением.
Он сочетает в себе философию дизайна Art of Steel, гибридную силовую установку с интеллектуальной эффективностью и передовую информационно-развлекательную систему нового поколения Pleos Connect, говорится на сайте автопроизводителя. Обновленный автомобиль больше напоминает концепт-кар или луноход, чем серийную модель.
Кроссовер предназначен для экспортных рынков. Его продажи за пределами Южной Кореи начнутся в 2027 году. В США ожидается XRT Pro, а европейская версия будет короче и пока не раскрыта.
Экстерьер
Передняя часть нового Tucson отличается световой полосой, вертикальными дневными ходовыми огнями и массивным, брутальным бампером с черными нижними решетками и затемненными блоками фар. Дизайнеры Hyundai развили идею угловатых форм, заложенную в модели четвертого поколения, и пошли еще дальше, добавив квадратные расширители колесных арок и характерные панели кузова.
Кузов стал длиннее, шире и выше по сравнению с предыдущей моделью.
Габариты версии с удлиненной колесной базой:
длина — 4700 мм (+60 мм);
ширина — 1905 мм (+40 мм);
высота — 1685 мм (+20 мм).
Дизайн передней части нового Tucson способствует повышению безопасности пешеходов и улучшает защиту при фронтальном столкновении.
Инженеры увеличили угол открывания дверей с 73 до 83 градусов, что облегчает доступ в салон и посадку.
Автомобиль доступен в четырех цветах кузова: Ranger Green (зеленый перламутр/матовый), Kodiak Blue (синий перламутр), Driftwood Gray (серый матовый «металлик»), Red Rock Orange (оранжевый перламутр, тоже матовый).
Интерьер
Салон автомобиля отличается просторностью ((запас пространства над головой спереди — 1036 мм, пространство для ног сзади — 1064 мм, ширина на уровне плеч спереди — 1470 мм).
Интерьер по-новому трактует минимализм, характерный для сегмента SUV. Передняя панель имеет двухуровневую архитектуру: горизонтальный верхний ярус обеспечивает визуальный комфорт и четкость восприятия, а расположенная ниже глубокая открытая ниша служит местом для хранения вещей.
Для минимизации отвлекающих факторов и снижения когнитивной нагрузки элементы управления размещены в поле зрения водителя.
В салоне установлена Pleos Connect, информационно-развлекательная система Hyundai Motor на базе Android Automotive OS (AAOS), которая объединяет основной сенсорный дисплей (диагональю 17 или 12,9 дюйма) с дополнительным тонким экраном диагональю 9,9 дюйма.
В ее основе лежит Gleo AI — встроенный искусственный интеллект, способный понимать естественную речь и контекст запросов пользователя, что дает возможность отдавать голосовые команды.
Под центральным дисплеем расположены физические кнопки для часто используемых функций (например, управления климат-контролем и аудиосистемой), обеспечивающие интуитивное управление без необходимости отвлекаться на сенсорный экран во время движения.
Для дополнительного удобства в консоль интегрированы две площадки для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.
Создатели установили в салоне сиденья Ergo Motion с пневматической системой массажа поясничной зоны и боковой поддержки, использующей семь воздушных камер и возможностью выбора ручного или автоматического режима. Кроме того, доступно сиденье Relaxation Comfort с четырехрычажным механизмом, позволяющим одним нажатием кнопки отклонить спинку на 10 градусов.
асположенный на рулевой колонке селектор трансмиссии (система Shift-By-Wire) объединяет функции выбора передач в одном интуитивно понятном рычаге, избавляя от необходимости тянуться к традиционному рычагу на центральной консоли.
За климат отвечает система Multi-Air Mode, а ветровое стекло оборудовано подогревом.
Что под капотом?
В базовых и наиболее доступных версиях Tucson пятого поколения будут использоваться уже знакомые по другим моделям марки двигатели: 1,6-литровая «турбочетверка» и 2,0-литровый атмосферный мотор (выбор зависит от рынка сбыта).
Мощность силовых агрегатов варьируется от 148 до 190 л. с., а крутящий момент — от 191 до 264 Нм. Предусмотрены различные варианты трансмиссии: 6-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением, а также 6- и 8-ступенчатые автоматы (однако пока неясно, какие именно версии будут предложены на рынке США).
Более интересными по сравнению со стандартными бензиновыми моделями выглядят новые Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid.
В основе обеих гибридных модификаций лежит 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре с электродвигателем. Обычный гибрид (Tucson Hybrid) оснащается компактной батареей емкостью 1,49 кВт·ч и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач; разгон с места до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает у него 8,5 секунды.