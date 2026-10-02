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Британия провела учения против российского «теневого флота»

  • 2.10.2026, 13:32
Британия провела учения против российского «теневого флота»
Фото: Alex Ceolin/MoD

В маневрах участвовали сотни военнослужащих из морской группы сил специальных операций.

Британские и датские военные впервые со времен Второй мировой войны провели наземные учения на Фарерских островах. Главной задачей стало отработать действия против судов российского «теневого флота» и защиту подводной инфраструктуры в Северной Атлантике, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В маневрах участвовали сотни британских военнослужащих из морской группы сил специальных операций. Военные отрабатывали досмотр и задержание судов, высадку с моря и вертикальный штурм. Учения стали частью операции «Lion Protector», охватывающей Северную Атлантику, Арктику и Балтийское море.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Москва действует все более дерзко, в том числе проявляя интерес к подводной инфраструктуре.

«Россия все активнее изучает критически важную инфраструктуру наших стран», — заявил Стритинг.

Британские власти усиливают сотрудничество с союзниками, чтобы противостоять возможным угрозам со стороны российского флота и защитить подводные кабели, имеющие ключевое значение для связи и экономики.

Лондон ранее перехватил судно Smyrtos, которое связывают с российским «теневым флотом». Британский МИД также предупреждает о расширении этой сети и появлении новых газовозов, предназначенных для арктических маршрутов.

Итоги учений обсудят на саммите Объединенных экспедиционных сил в Исландии. Встреча также станет первой для Украины в качестве участника.

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