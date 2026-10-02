Украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище

Украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище22
- 2.10.2026, 14:03
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Новые подробности удара по узлу «Самара».
Узел «Самара» - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.
Речь идет о ЛПДС «Самара» вблизи поселка Просвет. Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.
В ССС называют ее большим узлом, где принимают, хранят и смешивают российскую нефть. По данным военных, станция задействована в обеспечении нужд русской армии.
Она входит в нефтяную инфраструктуру, которая помогает России воевать против Украины.
Станция входит в систему «Транснефть», занимает более 216 гектаров, а ее резервуары вмещают более 1,6 млн. кубометров нефти.
Также Силы обороны работали по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов в нескольких регионах РФ и Черном море.