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Украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище

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  • 2.10.2026, 14:03
  • 18,698
Украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище
Иллюстрационное фото

Новые подробности удара по узлу «Самара».

Узел «Самара» - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.

Речь идет о ЛПДС «Самара» вблизи поселка Просвет. Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.

В ССС называют ее большим узлом, где принимают, хранят и смешивают российскую нефть. По данным военных, станция задействована в обеспечении нужд русской армии.

Она входит в нефтяную инфраструктуру, которая помогает России воевать против Украины.

Станция входит в систему «Транснефть», занимает более 216 гектаров, а ее резервуары вмещают более 1,6 млн. кубометров нефти.

Также Силы обороны работали по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов в нескольких регионах РФ и Черном море.

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