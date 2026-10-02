«Логойск» стал похож на город-призрак

«Логойск» стал похож на город-призрак5
- 2.10.2026, 14:20
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Блогер снял территорию закрытого горнолыжного комплекса.
С 31 марта 2026 года горнолыжный комплекс «Логойск» остановил свою деятельность. Что теперь происходит на его территории? Видео об этом в TikTok разместил пользователь Богдан Кот.
«Горнолыжный комплекс «Логойск» похож теперь на город-призрак. Тут все начинает зарастать. Никого нету нигде. Ничего не работает. Водные скейты отменены. Веревочный городок зарастает. Некое подобие апокалиптической атмосферы. Такое впечатление, что из-за угла может зомби выскочить», — говорится в ролике.
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По словам блогера, незадолго до закрытия здесь были установлены электрозарядки.
«Сейчас все это пустует, людей нету. Полная тишина. Только природа и птички. Красота. На табло минус два градуса, зато на улице побольше явно. Зато можно приехать, спокойно подрифтить, судя по асфальту. Но это если вы договоритесь с охранником», — добавляет он.
Основным собственником объекта являлось ООО «Трайпл». Там пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения, чтобы выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями.