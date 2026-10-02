Россияне потеряли вертолет Ми-8 вместе с экипажем 3 2.10.2026, 14:40

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Иллюстративное фото

Пропагандистский канал намекнул на «дружественный огонь».

Российские оккупанты потеряли вертолет «Ми-8» вместе с экипажем. Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, не раскрыв официальную причину, но намекнув, что это мог быть так называемый «френдли фаер» пишет Dialog.UA.

«Вчера мы потеряли еще один Ми-8 вместе с экипажем», – говорится в сообщении пропагандиста.

Автор публикации отметил, что не будет называть причину потери. При этом он назвал ее «классической проблемой» и заявил, что никакие современные инновации, ИИ и прочее не помогут решить ее.

При этом украинские Telegram-каналы сообщали, что российские военные могли самостоятельно сбить собственный Ми-8. Наиболее вероятно, что расчеты ПВО ВС РФ перепутали свой вертолет с украинским беспилотником.

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