«Получила «вышку», работать за 1000 не захотела, уехала в Польшу»3
- 2.10.2026, 15:20
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План действий для молодых белорусов.
Минчанка _rimashka рассказала осложностях с поиском работы в столице.
«Что происходит с вакансиями в сфере образования в Минске? – пишет она. — Мною получено высшее образование в 2025 году, есть стаж год работы, но даже стаж от года не устраивает порой, хотя берут якобы «без опыта/от 1 года».
Я хочу работать и денюжку зарабатывать».
Пользователи соцсети предложили несколько вариантов поиска работы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Получила «вышку», работать за 1000 не захотела, уехала в Польшу. Элементарно ведь, нет?
— Попробуйте в центр занятости. Не как безработная, а как обратившаяся (разные статусы). Дадут направления хотя—бы для собеседования.
— Так всегда было и будет. Закончил учебу— нет опыта, не берут, потом скажут: «замуж пойдешь и в декрет», потом скажут: «дети маленькие, болеют», потом: «старая»! Меня тоже не брали, ушла в другую сферу работать, куда взяли, очень жалею, что не реализовала по полученной профессии, некому было поддержать.
— Социальные педагоги востребованы, посмотрите сайты с вакансиями, группу в телеграмме.