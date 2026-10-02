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Парламентские выбор в Латвии: 60% латвийцев не хотят зависить от России

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  • 2.10.2026, 15:58
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Парламентские выбор в Латвии: 60% латвийцев не хотят зависить от России

Латвийские партий считают Россию и Беларусь угрозой.

3 октября в Латвии состоятся парламентские выборы, на которых тема российской угрозы стала одним из главных вопросов. Война России против Украины и опасения по поводу безопасности стран Балтии заметно влияют на предвыборную кампанию, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

В последние месяцы несколько российских беспилотников пересекали воздушное пространство стран Балтии. Германия направила в Латвию четыре истребителя Eurofighter для усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

«Если Россия захочет проверить НАТО, лучшего места, чем страны Балтии, не найти», — заявил эксперт по геополитике Марис Андзанис.

Большинство ведущих латвийских партий рассматривают Россию и Беларусь как угрозу. Латвия также закрепила законом обязательство направлять 5% ВВП на оборону. В стране рассчитывают укреплять армию и сотрудничество с союзниками по НАТО независимо от итогов выборов.

При этом Москва остается для Латвии не только вопросом безопасности. После начала полномасштабной войны импорт из России и Беларуси сократился более чем на 90%. Однако часть избирателей обеспокоена экономическими последствиями разрыва прежних связей.

60% латвийцев хотят дальше сокращать зависимость от России, тогда как 20% выступают за более тесные экономические связи.

«Россия — это не только военная угроза, но и фактор, который годами влиял на экономику и общественную жизнь Латвии», — говорится в материале.

Особенно остро вопрос воспринимается частью русскоязычного населения, недовольного сокращением роли русского языка в образовании и общественной жизни.

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