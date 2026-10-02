Пилот украинского самолета сбил ракетой российский БПЛА 2.10.2026, 15:28

2,128

Иллюстративное фото

Момент воздушного перехвата засняли очевидцы с земли.

В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского пилота, который ракетой сбил российский беспилотник в воздухе. Момент перехвата вражеской цели очевидцы сняли с земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно проследить практически весь финальный этап воздушного перехвата российского БПЛА.

На кадрах видно, как украинский боевой самолет приближается к беспилотнику и заходит ему в заднюю полусферу. После выхода на позицию для атаки пилот производит запуск ракеты.

На видео хорошо виден полет ракеты в направлении российского беспилотника. Через несколько секунд она достигает цели, после чего в небе происходит взрыв.

«Наш ас на модных номерах пуском в заднюю полусферу сбивает бл#дский БПЛА москалей», - прокомментировали кадры авторы публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com