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Пилот украинского самолета сбил ракетой российский БПЛА

  • 2.10.2026, 15:28
  • 2,128
Пилот украинского самолета сбил ракетой российский БПЛА
Иллюстративное фото

Момент воздушного перехвата засняли очевидцы с земли.

В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского пилота, который ракетой сбил российский беспилотник в воздухе. Момент перехвата вражеской цели очевидцы сняли с земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно проследить практически весь финальный этап воздушного перехвата российского БПЛА.

На кадрах видно, как украинский боевой самолет приближается к беспилотнику и заходит ему в заднюю полусферу. После выхода на позицию для атаки пилот производит запуск ракеты.

На видео хорошо виден полет ракеты в направлении российского беспилотника. Через несколько секунд она достигает цели, после чего в небе происходит взрыв.

«Наш ас на модных номерах пуском в заднюю полусферу сбивает бл#дский БПЛА москалей», - прокомментировали кадры авторы публикации.

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