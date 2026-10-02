В Киеве срочно созывают Совет обороны 2.10.2026, 15:05

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Для организации движения по мостам.

Сегодня в обед из-за ситуации с движением по мостам в Киеве экстренно соберется Совет обороны города.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Киевской городской военной администрации (КМВА) Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Она отметила, что мост Патона открыт для движения в обоих направлениях. Однако добраться с правого берега на левый можно только через заезд со стороны бульвара Николая Михновского. Остальные заезды на мост временно закрыты.

Ограничения ввели из-за необходимости оценить состояние инфраструктуры после нескольких попаданий в Южный мост.

«После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. Сейчас идет оценка повреждений, все необходимые данные передадут на заседание Совета обороны столицы, которое экстренно соберется уже в обед», - отметила Поп.

Участники заседания должны принять решение по организации движения через киевские мосты с учетом новых рисков с безопасностью.

Также должностные лица обсудят изменения в транспортной схеме города и возможность компенсировать ограничения посредством наземного общественного транспорта.

«Все варианты проработают на Совете обороны. Ожидаем подробную информацию о движении по мостам на ближайшую неделю», - отметила спикер КМВА.

Напомним, этой ночью российские войска снова атаковали Южный мост. Накануне вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.

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