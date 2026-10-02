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В Беларуси выросло число ретрансляторов, помогающих РФ атаковать Украину

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  • 2.10.2026, 15:09
  • 4,740
В Беларуси выросло число ретрансляторов, помогающих РФ атаковать Украину
Иллюстрационное фото

Они усиливают сигнал российских «Шахедов».

Россия вновь использует ретрансляторы, находящиеся на территории Беларуси и помогающие наводить беспилотники для ударов по Украине, пишет «Позірк». Об этом в эфире украинского «24 Канала» заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы этого государства (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он утверждает, что российские дроны типа «Шахед» и «Герань», которые направляются в сторону западных областей Украины и приграничной зоны с Польшей, получают «дополнительное усиление сигнала» с территории Беларуси.

По словам Демченко, ретрансляторы включаются «периодически». Также он отметил «значительное увеличение числа именно мобильных ретрансляторов».

«Беларусь опасается, что Украина сможет полностью вычислить, где именно работают ретрансляторы, — заявил Демченко. — Нас часто спрашивают, не наращивает ли Беларусь группировки у нашей границы. Видимо, они все-таки боятся больших потерь. Поэтому там, поддаваясь давлению со стороны России, выбрали именно такой способ помощи в виде ретрансляторов».

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