В Беларуси резко выросло число фальшивых евро 4 2.10.2026, 14:45

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Иллюстративное фото

Нацбанк рассказал, какие подделки чаще всего находят в обращении.

В Беларуси наблюдается заметный рост обнаруженных фальшивых евро. Об этом сообщает Нацбанк.

В январе — июне этого года в Беларуси выявили 235 поддельных денежных знаков — 195 банкнот и 40 монет, уточняет регулятор.

«В Минске выявлено 66% всех поддельных денежных знаков. В целом поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 30 населенных пунктах Беларуси, — сообщили в Нацбанке. — По-прежнему чаще всего попадаются фальшивые доллары — 66,8% от всех подделок».

Чаще всего выявлялись фальшивки номиналом 100 долларов — 108 подделок.

«Доля поддельных евро составила 23,8%, а их количество увеличилось в 5,6 раза, — сообщает регулятор. — Основное количество выявленных фальшивых евро составили монеты номиналом 2 евро (28 подделок) и 1 евро (11 подделок)».

При этом в январе — июне нынешнего года не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей.

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