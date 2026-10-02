В Беларуси резко выросло число фальшивых евро

В Беларуси резко выросло число фальшивых евро4
- 2.10.2026, 14:45
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Нацбанк рассказал, какие подделки чаще всего находят в обращении.
В Беларуси наблюдается заметный рост обнаруженных фальшивых евро. Об этом сообщает Нацбанк.
В январе — июне этого года в Беларуси выявили 235 поддельных денежных знаков — 195 банкнот и 40 монет, уточняет регулятор.
«В Минске выявлено 66% всех поддельных денежных знаков. В целом поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 30 населенных пунктах Беларуси, — сообщили в Нацбанке. — По-прежнему чаще всего попадаются фальшивые доллары — 66,8% от всех подделок».
Чаще всего выявлялись фальшивки номиналом 100 долларов — 108 подделок.
«Доля поддельных евро составила 23,8%, а их количество увеличилось в 5,6 раза, — сообщает регулятор. — Основное количество выявленных фальшивых евро составили монеты номиналом 2 евро (28 подделок) и 1 евро (11 подделок)».
При этом в январе — июне нынешнего года не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей.