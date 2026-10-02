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У гомельчанки в клинике потребовали 50 рублей за консультацию, которой не было

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  • 2.10.2026, 14:36
  • 3,376
У гомельчанки в клинике потребовали 50 рублей за консультацию, которой не было

И это – распространенная практика

Гомельчанка hreads.com рассказала, что в клинике у нее потребовали оплатить консультацию которую никто не проводил.

«Ситуация, — пишет она. — Мне нужно промыть гланды. Звоню в клинику. «Да-да, хорошо». Процедура стоит 20-25 рублей. И за консультацию – 50 рублей. За какую еще консультацию?

Я знаю, что мне нужно, на сайте есть отдельная графа услуг. Мне нужно 50 рублей заплатить, чтобы мне сказали: «да, промывать нужно»? Что это такое?

Год назад ходила последний раз – не было такого».

Пользователи соцсети рассказали, что это распространенная практика в белорусских учреждениях здравоохранения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Тоже звонила в частные клиники и говорят, что сначала нужна консультация, а потом только промывать, если нет противопоказаний. но мне повезло — в поликлинике, куда прикреплена, на дневном стационаре делают промывания. И да, там тоже сначала на осмотр, но зато хотя бы все бесплатно.

— Так и у нас, в Минске, то же самое. Деньги всем надо.

— Купите шприц специальный и промывайте в любую погоду. 10 лет так живу, хотя могу по страховке это делать. Но дома удобнее.

— Задумалась, что проще научиться и самой дома делать.

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