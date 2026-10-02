В Молодечно возле домов появились полчища странных существ 12 2.10.2026, 19:49

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Жильцы боятся, что они доберутся до квартир.

Странные черные существа, похожие на червей, буквально заполонили территорию возле жилых домов в Молодечно.

Живность собирается кучками у подъездов и подвалов, ползает по фасадам, а жильцы опасаются, что незваные гости вскоре доберутся и до квартир. Людям страшно и неприятно, рассказывает Kraj.by.

Фото: Сергей Зенько / kraj.by

Особенно много этих существ заметили возле домов №5 и 11 по улице Криничной. И вот любопытное совпадение: в обеих многоэтажках недавно прошел капитальный ремонт.

Именно его местные и считают возможной причиной нашествия, однако подтверждений этому нет.

Жильцы уже обратились за помощью к профильным службам, но заметных результатов это пока не принесло.

В санстанции одну из местных жительниц заверили, что существа безобидны. А в домоуправлении ответили, что у червей пройдет инкубационный период и они сами расползутся.

Не помогло и обращение в службу 115. Оттуда заявку передали в центр гигиены и эпидемиологии для проведения дезинсекции.

Однако, по словам жильцов, никаких работ после этого они не заметили, а ползучих существ меньше не стало.

Поэтому некоторые решили действовать самостоятельно: обрабатывают скопления червей дихлофосом, от которого те становятся вялыми, а затем собирают их и выбрасывают.

Что это за существа

Распознать странных червей попытались по фотографиям в интернете. Больше всего они оказались похожи на кивсяков.

За комментариями журналисты обратились в Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии, но единственный специалист по кивсякам оказалась на больничном. Поэтому там предложили ориентироваться на ее ранее опубликованный материал.

Фото: Сергей Зенько / kraj.by

В нем говорится, что кивсяки вовсе не черви, а многоножки. Для человека они не опасны: не кусаются и не переносят инфекции. Правда, если на кивсяка наступить или надавить, он может выделить жидкость с неприятным запахом.

Как от них избавиться

Фото: Сергей Зенько / kraj.by

В том же материале есть рекомендации и по борьбе с кивсяками. Специалист советует убрать возле домов опавшую листву, доски и мусор, заделать щели в фундаменте и у порогов, а вентиляционные отверстия закрыть мелкой сеткой.

А вот дихлофос может оказаться нелучшим решением. Из-за плотного хитинового покрова химические средства против насекомых малоэффективны в применении для кивсяков.

Но главный вопрос журналистов так и остался без ответа. Пока непонятно, помогут ли коммунальные и санитарные службы жильцам справиться с нашествием или им придется и дальше бороться своими силами.

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