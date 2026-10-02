В Молодечно возле домов появились полчища странных существ

В Молодечно возле домов появились полчища странных существ12
- 2.10.2026, 19:49
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Жильцы боятся, что они доберутся до квартир.
Странные черные существа, похожие на червей, буквально заполонили территорию возле жилых домов в Молодечно.
Живность собирается кучками у подъездов и подвалов, ползает по фасадам, а жильцы опасаются, что незваные гости вскоре доберутся и до квартир. Людям страшно и неприятно, рассказывает Kraj.by.
Особенно много этих существ заметили возле домов №5 и 11 по улице Криничной. И вот любопытное совпадение: в обеих многоэтажках недавно прошел капитальный ремонт.
Именно его местные и считают возможной причиной нашествия, однако подтверждений этому нет.
Жильцы уже обратились за помощью к профильным службам, но заметных результатов это пока не принесло.
В санстанции одну из местных жительниц заверили, что существа безобидны. А в домоуправлении ответили, что у червей пройдет инкубационный период и они сами расползутся.
Не помогло и обращение в службу 115. Оттуда заявку передали в центр гигиены и эпидемиологии для проведения дезинсекции.
Однако, по словам жильцов, никаких работ после этого они не заметили, а ползучих существ меньше не стало.
Поэтому некоторые решили действовать самостоятельно: обрабатывают скопления червей дихлофосом, от которого те становятся вялыми, а затем собирают их и выбрасывают.
Что это за существа
Распознать странных червей попытались по фотографиям в интернете. Больше всего они оказались похожи на кивсяков.
За комментариями журналисты обратились в Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии, но единственный специалист по кивсякам оказалась на больничном. Поэтому там предложили ориентироваться на ее ранее опубликованный материал.
В нем говорится, что кивсяки вовсе не черви, а многоножки. Для человека они не опасны: не кусаются и не переносят инфекции. Правда, если на кивсяка наступить или надавить, он может выделить жидкость с неприятным запахом.
Как от них избавиться
В том же материале есть рекомендации и по борьбе с кивсяками. Специалист советует убрать возле домов опавшую листву, доски и мусор, заделать щели в фундаменте и у порогов, а вентиляционные отверстия закрыть мелкой сеткой.
А вот дихлофос может оказаться нелучшим решением. Из-за плотного хитинового покрова химические средства против насекомых малоэффективны в применении для кивсяков.
Но главный вопрос журналистов так и остался без ответа. Пока непонятно, помогут ли коммунальные и санитарные службы жильцам справиться с нашествием или им придется и дальше бороться своими силами.