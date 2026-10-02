закрыть
3 октября 2026, суббота, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска столкнулись автобус и трамвай

1
  • 2.10.2026, 13:37
  • 2,560
В центре Минска столкнулись автобус и трамвай
фото: onliner.by

На месте работали ГАИ и скорая помощь.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича случилось ДТП: столкнулись автобус и трамвай. Читатели сообщают, что на том участке дороги образовался затор, пишет Onlíner.

— В автобусе сотрудник ГАИ опрашивал пассажиров, и врач скорой помощи стоял возле, — рассказывает нам читательница Onlíner.

Читательница также заметила, что в трамвае было разбито одно окно.

— Полчаса стояла от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Думаю, в какой-то момент затор сильно растянулся.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров