В центре Минска столкнулись автобус и трамвай 1 2.10.2026, 13:37

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фото: onliner.by

На месте работали ГАИ и скорая помощь.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича случилось ДТП: столкнулись автобус и трамвай. Читатели сообщают, что на том участке дороги образовался затор, пишет Onlíner.

— В автобусе сотрудник ГАИ опрашивал пассажиров, и врач скорой помощи стоял возле, — рассказывает нам читательница Onlíner.

Читательница также заметила, что в трамвае было разбито одно окно.

— Полчаса стояла от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Думаю, в какой-то момент затор сильно растянулся.

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