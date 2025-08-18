Как соседи смотрят на Беларусь через «Википедию» 18.08.2025, 11:14

Важные и необычные факты.

Какие факты о Беларуси жители соседних стран считают важными или необычными? Для ответа на эти вопросы «Салідарнасць» изучила страницы о нашей стране в «Википедии» на польском, литовском, латышском, русском и украинском языках.

Польский взгляд: только 71,5% верят в Бога

В первом же абзаце статьи Białoruś отмечается: в отличие от своих соседей, Беларусь не имеет выхода к морю. Более того, это самая большая по площади страна в Европе, не имеющая выхода к морю. Также в польской «Википедии» особое внимание обращается на то, что Белорусская ССР была одним из основателей ООН.

Что интересного в том, как расставлены акценты в белорусской истории? Отмечается, что «język ruski» (белорусские историки используют определение «старобелорусская мова») был государственным языком Великого княжества Литовского до того, как был заменен польским (официально – в 1696 году).

Подчеркивается, что «język ruski» был канцелярским эквивалентом разговорных белорусского и украинского, «весьма далеким» от языка, использовавшегося в Московском государстве. Сообщается о дальнейшей принудительной русификации Беларуси.

С помощью «Википедии» польские читатели могут узнать, что 25 марта 1918 года Беларусь «впервые в своей истории на короткое время провозгласила независимость».

А вот информации о том, как Западная Беларусь жила в составе Польши в 1921-1939 годах, считай, нет – ни положительной, ни отрицательной. Коротко лишь обозначены временные рамки.

В статье сообщается об авторитарном правлении Лукашенко, но, что удивительно, нет информации о протестах 2020 года и политических репрессиях.

Авторы статьи обратили внимание, что согласно официальной статистике, численность поляков в Беларуси стремительно сокращается: по данным переписи 1989 года, в Беларуси проживало 418 тысяч поляков, в 1999 году – 396 тысяч, в 2009 году – 295 тысяч, а в 2019 году – 288 тысяч.

Из необычного для польских авторов: только 71,5% опрошенных белорусов верят в Бога.

В статье также указывается, что согласно рейтингу Global Firepower (2023) белорусская армия занимает 60-е место в мире по численности – с годовым оборонным бюджетом в 723 миллиона долларов США.

Литовский взгляд: книги на белорусском языке – первые книги в Восточной Европе

В литовской статье Baltarusija уже в первом предложении Беларусь характеризуется, как «не имеющая выхода к морю страна в Восточной Европе».

Литовские читатели могут узнать из статьи, что с середины XVI века до конца XVII века одним из официальных письменных языков ВКЛ была письменность, сложившаяся на основе гибридизации церковнославянского и белорусского диалектов.

Сообщается, что в 1517-1525 годах Франциск Скорина издал первые книги на белорусском языке и это были первые книги в Восточной Европе. Добавляется, что в Вильнюсе действует единственная в Литве белорусская школа, названная его именем.

Литовские читатели могут узнать, что в 1654-1667 годах, во время польско-русской войны, на территории современной Беларуси по разным причинам погибло до половины населения. А во время Российской империи правительство стремилось уничтожить все признаки белорусской национальной самобытности, особенно язык и униатство.

В статье отмечается, что из всех славянских языков белорусский имеет больше всего литовизмов и заимствований из других балтских языков.

Латышский взгляд: главный товар на экспорт – не картошка, а куриные яйца

В статье Baltkrievija содержится несколько нетипичных фактов.

Сообщается, что большую часть территории современной Беларуси изначально заселяли различные балтские племена, которые с VI века смешивались с восточнославянскими завоевателями.

Отмечается влиятельность Полоцкого княжества, а также то, что в XII веке «в результате взаимного сотрудничества славянских и балтских народов было образовано ВКЛ со столицей в Новогрудке».

Добавляется, что древнейшая форма белорусского была одним из официальных языков ВКЛ.

Провозглашение БНР 25 марта 1918 года названо «первой в истории попыткой создания государства с названием Беларусь». Сообщается, о политике русификации в БССР в 1930-х и массовых репрессиях против белорусского народа, а также о том, что во время Второй мировой войны страна потеряла более половины своего исторического наследия.

В статье содержится информация о протестах 2020 года и о том, что в 2022-м российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси с согласия Лукашенко.

Сделан акцент на том, что более половины территории Беларуси находится ниже 200 метров над уровнем моря. Немало внимания уделяется спортивным достижениям белорусов.

А в разделе о сельском хозяйстве отмечается: хотя в обществе популярны шутки об ассоциации Беларуси и белорусов в первую очередь с картофелем, наибольшую стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции обеспечивают куриные яйца.

С учетом последних событий, авторы статьи добавили, что картофель в Беларуси выращивается в основном для внутреннего потребления и по мере роста экспорта становится дефицитом.

Украинский взгляд: типичный белорус ест очень легкий завтрак и плотный обед с ужином

В статье Білорусь много внимания уделено историческим событиям. В том числе происхождению названия «Белая Русь». Сообщается, что культура ВКЛ была «преимущественно белорусско-украинской».

При рассказе о русификации страны и ее последствиях, сообщается, что внутри белорусского языка наблюдается раскол и существуют два альтернативных варианта написания – «наркомовка» и «тарашкевица».

Украинские читатели могут узнать об узурпации власти Лукашенко, массовых протестах 2020-го и масштабных политических репрессиях.

А также о том, что с основания белорусского независимого государства, «Россия не прекращает попыток территориального, политического или военного его поглощения».

Из нетипичных фактов: сообщается, что национальный состав населения характеризуется преобладанием белорусов и ростом их доли. При сокращении населения на 5,6% количество белорусов сократилось «только на 2,5%», а количество других национальностей «продолжало сокращаться быстрыми темпами». За 1999-2009 количество евреев уменьшилось на 55%, украинцев – на 33%, русских – на 31%, поляков – на 26%.

В разделе «Кухня» украинские читатели могут узнать, что «типичный белорус ест очень легкий завтрак и плотный обед с ужином». Причем последний – основная пища дня.

Также сообщается, что традиционная белорусская одежда происходит из Киевской Руси.

