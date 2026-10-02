Ученые: Загадочное излучение пришло с расстояния шести миллиардов световых лет 2.10.2026, 19:02

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Иллюстрационное фото

Найден его неожиданный источник.

С момента запуска космического телескопа Einstein Probe в январе 2024 года астрономы обнаружили сотни загадочных вспышек рентгеновского света. Источник этих явлений, получивших название быстрые рентгеновские транзиенты, был неизвестен. Но источник одного такого события ученые все же обнаружили.

Оказалось, произошло столкновение чрезвычайно плотных звездных остатков, в результате которого появился объект с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Быстрый рентгеновский транзиент, получивший название EP250704a, астрономы изучили с помощью наземного телескопа VLT, а также нескольких космических обсерваторий. Ученые предполагали, что его источником является взрыв сверхновой, в результате которого погибла массивная звезда.

Фото: ESO

Астрономы обнаружили короткий гамма-всплеск (очень мощный выброс гамма излучения, который происходит в том числе и при взрыве сверхновой) длительностью 0,5 секунды. Но такие короткие гамма-всплески чаще связывают со столкновением нейтронных звезд. Это чрезвычайно плотные остатки массивных звезд, которые умерли. Масса нейтронной звезды больше массы Солнца, но она сконцентрирована в сфере диаметром примерно 20 км. Поэтому нейтронные звезды уступают по плотности только черным дырам.

При столкновении двух нейтронных звезд в пространстве распространяются гравитационные волны. Излучение, сопровождающее эти события, позволяет увидеть, что остается после столкновения. Рентгеновское излучение, сопровождавшее событие EP250704a, длилось почти 10 минут.

Ученые сначала искали следы сверхновой: такие взрывы обычно связывают с более длительными гамма-всплесками, но они также могут создавать рентгеновское излучение большой продолжительности.

Но исследование показало, что источником загадочного излучения является столкновение нейтронных звезд, которое произошло на расстоянии примерно 6 миллиардов световых лет от нас. То есть излучение возникло 6 миллиардов лет назад задолго до появления Солнца и Солнечной системы.

Пи этом, как считают ученые, в результате столкновения новая нейтронная звезда особого типа – магнетар. Эти нейтронные звезды обладают самым сильным магнитным полем во Вселенной.

Ученые надеются обнаружить еще много подобных событий, чтобы лучше понять, как часто в результате слияния нейтронных звезд образуются магнетары.

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